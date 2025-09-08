Pogledajte ludnicu u centru Zagreba: Popularni Spud Bud otvorio je svoja vrata

Nakon što su svoj koncept punjenih krumpira predstavili na PLACe Marketu na Dolcu i izazvali pravu pomamu među Zagrepčanima, Spud Bud je danas otvorio restoran u samom centru grada – u Prolazu Neboder, na adresi Bogovićeva 4.

Već satima prije službenog otvaranja ispred lokala su se počeli okupljati znatiželjni prolaznici i obožavatelji ove jedinstvene street food ponude. Red se, prema posljednjim informacijama, protezao sve do Ilice, a situaciju je nadgledala i policijska patrola kako bi sve prošlo bez problema.

Iza Spud Buda stoji Hrvoje Drahotusky, koji je zagrebačkoj publici donio koncept jednostavnog, ali izdašnog jela — velikog pečenog krumpira koji, kada se zgnječi i napuni raznim slasnim nadjevima, postaje kompletan obrok težak i do pola kilograma.

Na meniju se mogu pronaći razne kombinacije poput pulled porka, pulled chickena, chilli con carnea i slatkog Heinz graha. Krumpir se peče u aluminijskoj foliji, potom lagano gnječi i poslužuje u zdjelici uz odabrani nadjev.