Prepoznajete li ih? Ovako su voditelji RTL-a Danas izgledali na svoj prvi dan škole

Za tisuće mališana diljem Hrvatske danas je zazvonilo školsko zvono koje označava početak jednog od najvažnijih i najljepših razdoblja u njihovim životima – polazak u prvi razred. Prvi dan škole uvijek je ispunjen emocijama, uzbuđenjem i ponekom suzom, a dok su roditelji ponosno ispratili svoje prvašiće, mnogi su se prisjetili i vlastitih školskih početaka.

Tako su i RTL-ovi voditelji odlučili zaviriti u svoje arhive i s javnošću podijeliti uspomene na svoje prve školske dane. Ana Brdarić Boljat, Damira Gregoret, Mario Jurič i Adrian De Vrgna otkrili su kako su izgledali kad su i sami sjedali u školske klupe po prvi put.

U našoj galeriji pogledajte fotografije iz djetinjstva poznatih RTL-ovih lica.