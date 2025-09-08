Hrvatska igra povijesnu utakmicu protiv Crne Gore

UŽIVO

Kvalifikacije za SP 2026.

6. kolo u skupini L

Mjesto održavanja utakmice: Maksimir (Zagreb)

Početak dvoboja: 20.45

Hrvatska - Crna Gora 0-0

Hrvatska nogometna reprezentacija na Maksimiru igra 6. kolo skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Crne Gore. Susret počinje u 20.45 sati. Bit će to prva službena nogometna utakmica Hrvatske i Crne Gore. Nakon tog susreta, ostat će samo Luksemburg s kojim se Hrvatska još uvijek nije susrela ni u prijateljskoj, ni u natjecateljskoj utakmici.

Hrvatska stopostotna

Vatreni su do sada stopostotni, s tri pobjede iz tri susreta, a novim trijumfom mogli bi zasjeli na vrh grupe i preskočili Češku, a imali bi u odnosu na Češku i utakmicu manje. Do sada su naši nogometaši postigli 13 pogodaka, a primili samo jedan, pa s pravom ulaze u dvoboj u ulozi favorita. Hrvatska je Farske Otoke pobijedila s minimalnih 1-0. S tri boda svi smo bili zadovoljni, ali s igrom nije bio gotovo nitko.

Vatreni su protiv Farskih otoka bili taktički neozbiljni

Hrvatska je u toj utakmici bila taktički neozbiljna, a to isključivo ide na račun igrača i nema nikakve veze s izbornikom Dalićem. Na krilnim pozicijama nismo imali ni jedno krilo, nemamo ni jednog beka koji je moćan u završnici, na poziciji zadnjih veznih imali smo dva igrača koji imaju automatizme ponašanja za tu poziciju. Dalić bi za Crnu Goru u prvih 11 trebao vratiti Modrića, Perišića i Josipa Šutala, a na desnom beku bi mogao zaigrati Josip Stanišić.

Crna Gora se nada iznenađenju

Što se tiče Crne Gore Roberta Prosinečkog, u prva četiri kola upisali su Sokolovi dvije pobjede i dva poraza te se nada da može iznenaditi na Maksimiru i ostati u borbi za vrh. Svaki bod u ovom susretu mogao bi im biti od presudne važnosti u nastavku kvalifikacija.

Pobjednik skupine ide izravno na Svjetsko prvenstvo, dok drugoplasirani odlazi u dodatne kvalifikacije. Upravo zato dvoboj Hrvatske i Crne Gore ima dodatnu težinu – tri boda donose mirniji nastavak kvalifikacija za Dalićevu momčad i približavanje cilju, a to je plasman na Mundijal, dok gosti traže priliku za iznenađenje i povratak u kakvu - takvu igru za SP.

