Navijači u ekstazi, slijevaju se komplimenti, jedan Vatreni u prvom planu: 'Mogao bi on zamijeniti Modrića'

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je savršene kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Zagrebu je u ponedjeljak pobijedila Crnu Goru s 4-0 (1-0).

Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali su Česi odigrali utakmicu više.

Odmah nakon pobjede društvene mreže su preplavili vrlo pozitivni komentari na račun igre hrvatske reprezentacije, a posebne pohvale je dobio jedan reprezentativac - Lovro Majer. Raspoloženje je bilo potpuno drugačije nego nakon prve utakmice u ovom ciklusu, teško izborene pobjede (1:0) nad Farskim otocima prošloga tjedna.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Svaka čast na ovoj dominantnoj pobjedi, ali vidi se da kada Modrić uđe da nam igra dođe na višu razinu. Nadam se da ćemo ovakvim igrama nastaviti jer protiv Farskih Otoka nismo izgledali dobro."

"Bez obzira na protivnika....ovo je igra koju želimo i volimo gledati! To je Hrvatska! Bravo igrači i izbornik... Samo ovako nastaviti..."

"Mogao bi Lovro Majer lagano zamjeniti u budućnosti kapetana Luku Modrića. Odličan je."

"Čestitam, imamo širinu, kvalitetu, tehniku i na koncu efikasnost.

"Bravo Hrvatska, Lovro Majer odličan"

