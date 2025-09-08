Kakav potez! Crnogorski ultrasi razvili transparent i oduševili cijelu Hrvatsku
Oko 250 ultrasa Crne Gore došlo je podržati svoju reprezentaciju na maksimirski Jug
Hrvatska igra na Maksimiru kvalifikacijsku utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore. Prvi je to međusobni susret ove dvije reprezentacije.
Oko 250 ultrasa Crne Gore došlo je podržati svoju reprezentaciju na maksimirski Jug, a jednim svojim potezom oduševili su sve na zagrebačkom stadionu. Naime, navijači Crne Gore su razvili transparent s natpisom "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", parolu kojom su Crnogorci prosvjedovali protiv srpske agresije na Dubrovnik.
Navijači su pjevali tu parolu, a dobili su pljesak maksimirske tribine.
