OVO ĆE ODJEKNUTI /

Kakav potez! Crnogorski ultrasi razvili transparent i oduševili cijelu Hrvatsku

Kakav potez! Crnogorski ultrasi razvili transparent i oduševili cijelu Hrvatsku
Foto: Igor Kralj/pixsell

Oko 250 ultrasa Crne Gore došlo je podržati svoju reprezentaciju na maksimirski Jug

8.9.2025.
22:09
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska igra na Maksimiru kvalifikacijsku utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore. Prvi je to međusobni susret ove dvije reprezentacije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Oko 250 ultrasa Crne Gore došlo je podržati svoju reprezentaciju na maksimirski Jug, a jednim svojim potezom oduševili su sve na zagrebačkom stadionu. Naime, navijači Crne Gore su razvili transparent s natpisom "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", parolu kojom su Crnogorci prosvjedovali protiv srpske agresije na Dubrovnik. 

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

Navijači su pjevali tu parolu, a dobili su pljesak maksimirske tribine.

Kakav potez! Crnogorski ultrasi razvili transparent i oduševili cijelu Hrvatsku
Foto: Marko Lukunic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OVO ĆE ODJEKNUTI /
Kakav potez! Crnogorski ultrasi razvili transparent i oduševili cijelu Hrvatsku