Kakav potez! Crnogorski ultrasi razvili transparent i oduševili cijelu Hrvatsku

Hrvatska igra na Maksimiru kvalifikacijsku utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore. Prvi je to međusobni susret ove dvije reprezentacije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Oko 250 ultrasa Crne Gore došlo je podržati svoju reprezentaciju na maksimirski Jug, a jednim svojim potezom oduševili su sve na zagrebačkom stadionu. Naime, navijači Crne Gore su razvili transparent s natpisom "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", parolu kojom su Crnogorci prosvjedovali protiv srpske agresije na Dubrovnik.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

Navijači su pjevali tu parolu, a dobili su pljesak maksimirske tribine.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'