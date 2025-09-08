Crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'Drago mi je da smo mu na rođendanu'

Hrvatska i Crna Gora - prvi put u povijesti. Vatreni večeras igraju utakmicu koja uvelike može usmjeriti put prema Svjetskom prvenstvu 2026.

U danu važne utakmice puno je toga znakovitog u zraku. Ovo bi ujedno mogla biti i zadnja utakmica Luke Modrića na Maksimiru jer Hrvatska do kraja kvalifikacija više neće igrati u Zagrebu. Naravno, ako se neuništivi Zadranin oprosti nakon svjetske smotre. Dalić lovi i rekord Ćire Blaževića koji je jedini prije 30 godina krenuo u jedne kvalifikacije s četiri pobjede. Dalić se odlučio na velike promjene, protiv Crne Gore od prve minute kreću Stanišić na lijevom beku, Šutalo, Modrić, Perišić, a najveće iznenađenje - Franjo Ivanović u vrhu napada.

Ines Goda Forjan je ispred maksimirskog stadiona razgovarala s crnogorskim nogometašem Lokomotive i crnogorskim reprezentativcem Markom Vešovićem.

"Očekujem drugačiju Hrvatsku u odnosu na Farske otoke kad su igrali koliko im treba, večeras igraju kući i nama neće biti lako", rekao je Vešović koji danas ne konkurira za utakmicu, a za reprezentaciju Crne Gore je upisao 60 nastupa.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

"Upisali smo dvije pobjeda pa je došla Češka koja je za nas crna mačka, zaostajmo sad za dvije reprezentacije. Bit će teško večeras, opet imamo problema s povredama, otpalo je pet - šest igrača što je veliki problem za izbornika. Trebat će se izdići nakon poraza od Češke i odigrati utakmicu na teškom terenu", najavio je bivši bek Rijeke.

'Atmosfera s Robijem je odlična'

Robert Prosinečki dobro poznaje našu reprezentaciju iako crnogorski mediji pišu da mu se stolica trese.

"Znači puno to što ih poznaje, nama puno znači što nam je takva legenda izbornik, mediji pišu to što pišu, ali mi imamo odličnu atmosferu s Robijem i uživamo surađivati s njim", rekao je Vešović

Luka Modrić napunit će 40 godina u ponoć, kolika je on inspiracija?

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

"Luka je ogromna inspiracija,a za sve nogometaše svijeta i posebice djecu. On je velika legenda, nije lako pružati takve partije s 40 godina. Bit ćemo tu i čestitati mu rođendan. Svaka čast na svemu što je napravio", zaključio je Vešović.

Cijeli intervju pogledajte u videu gore.