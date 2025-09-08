Vozač, može zadnja! Haaland doživio neobičnu ozljedu u autobusu, podijelio fotografije

Uoči kvalifikacijske utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine između Norveške i Moldavije u Oslu neobičnu je, ali lakšu ozljedu zadobio najbolji norveški nogometaš Erling Haaland.

Haaland je glavom udario u vrata prtljažnika autobusa, ali je norveški izbornik Stale Solbakken naveo da ozljeda nije ozbiljna i da bi najbolji norveški nogometaš trebao normalno odigrati dvoboj protiv Moldavije koji je na programu u utorak.

„Tri šava su bila dovoljna da se stvar riješi“, objavio je 25-godišnji Haaland putem društvenih mreža. Prilikom nezgode dogodilo se i krvarenje na njegovom licu, potom je posjetio i zubara, ali sve je prošlo bez ozbiljnijih problema po napadača Manchester Cityja.

Foto: Snapchat

Norveška zasad sjajno gura u svojoj kvalifikacijskoj skupini gdje je upisala četiri pobjede u četiri nastupa. Doma je svladala Italiju 3-0, a u gostima je bila bolja od Moldavije 5-0, Izraela 4-2 i Estonije 1-0.

Haaland je tijekom karijere skupio 44 reprezentativna nastupa, a postigao je čak 43 pogotka.

