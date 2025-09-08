Crnogorski mediji ne sakrivaju pesimizam pred susret na Maksimiru: 'Po čudo ili barem...'

Hrvatska nogometna reprezentaciju u ponedjeljak će navečer na Maksimiru po prvi puta u svojoj povijesti igrati protiv Crne Gore. Utakmice protiv bivših jugoslovenskih republika uvijek sadrže dodatnu notu, a ovaj put je to dodatno naglašeno jer Crnu Goru vodi Robert Prosinečki.

Prosinečki je na udaru kritika u Crnoj Gori, trese mu se klupa, a njegova je reprezentacija praktički bez šansi za plasmanom na Svjetsko prvenstvo. "Robi, koji se vraća tamo odakle je započeo sjajnu igračku karijeru, a večeras će se boriti za vlastitu trenersku budućnost na crnogorskoj klupi. To je sva bit nogometa u svojoj srži, čije pitanje kristalno jasno glasi – hoće li Hrvatska opravdati ulogu velikog favorita ili će se Crna Gora, kad malo tko očekuje, podići iz pepela", piše crnogorski portal Lob sport.

'Mnogo je lijepih zagrebačkih priča i intriga'

Vijesti.me pišu kako Crna Gora traži "čudo ili barem dobar utisak u Maksimirskoj šumi". U tekstu stoji: " Mnogo je lijepih zagrebačkih priča i intriga, veza iz prošlih i sadašnjih vremena, koja najavljuju večerašnji spektakl, šteta je što nedostaje jedan bitan detalj - bodovni saldo crnogorske reprezentacije, koji je nakon dvomeča s Češkom i dva poraza isuviše mršav da bi se regionalni derbi doživio onako kako se mogao doživjeti.

Taj nedostatak rezultatskog pritiska i težnje da se istraje u borbi za drugo mjesto ne bi smio umanjiti doživljaj i naboj crnogorskih nogometaša, jer je, bez obzira na sve, veoma važno kakav će ostaviti utisak protiv treće reprezentacije svijeta s prethodnog Mundijala".

