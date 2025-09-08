Dva puta pobijedio rak, vratio se nogometu, a sada ga čeka 10-mjesečna suspenzija

Nogometaš Athletic Bilbaa Yeray Álvarez našao se pred novim životnim izazovom. Nakon što je dvaput pobijedio rak testisa, sada je suočen s desetomjesečnom suspenzijom zbog nepažljivog korištenja lijeka koji je sadržavao zabranjenu supstancu.

Što se točno dogodilo?

Sve je započelo 1. svibnja 2025., nakon polufinalne utakmice Europske lige protiv Manchester Uniteda. Tada je Álvarez podvrgnut doping-testu, a u njegovom uzorku otkriven je kanrenon, diuretik koji se nalazi na listi zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške agencije (WADA).

Sam igrač prihvatio je privremenu suspenziju početkom lipnja, a nakon provedenog postupka UEFA-ino disciplinsko tijelo donijelo je odluku: zabrana igranja do 2. travnja 2026., s mogućnošću povratka treninzima dva mjeseca ranije.

Nesretan slučaj

UEFA je u obrazloženju naglasila kako nije bilo namjere varanja. Utvrđeno je da je do pozitivnog nalaza došlo jer je Álvarez koristio lijek protiv ispadanja kose koji pripada njegovoj partnerici, nesvjestan da sadrži spornu tvar. Ipak, prema pravilima, odgovornost uvijek ostaje na sportašu.

Tridesetogodišnji branič, koji je za Athletic odigrao više od 250 utakmica, nije skrivao razočaranje:

'Nisam mogao vjerovati kada sam saznao rezultat testa. Ovo je ogroman udarac. Žao mi je zbog cijele situacije, ali uz podršku kluba borit ću se da se što prije vratim na teren', napisao je na društvenim mrežama.

Athletic Bilbao stao je iza svog igrača i poručio kako vjeruje u njegovu nevinost te mu pruža punu podršku u procesu.

Za Álvareza, koji je već dvaput pobijedio rak, ova nova prepreka još je jedan dokaz koliko je njegova karijera obilježena nevjerojatnim iskušenjima.

