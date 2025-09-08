Bivšem treneru Hajduka stigla poruka iz rodnog grada: 'Ne igraj protiv onih koji ubijaju djecu'

Bivši trener Hajduka i aktualni izbornik talijanske reprezentacije, Gennaro Gattuso, našao se na meti kritika uoči kvalifikacijskog susreta Italije protiv Izraela.

Nezadovoljni situacijom

Grupa građana iz Corigliano-Rossana, njegova rodnog mjesta u Kalabriji, pokrenula je peticiju kojom su tražili od Gattusa da pokaže solidarnost s Palestinom i odbije odigrati utakmicu. Peticija je u samo nekoliko sati prikupila stotine potpisa, a potpisnici su ga pozvali da 'savjest stavi ispred sportskih ciljeva'.

Gattuso je odgovorio na konferenciji za medije:

'Čovjek sam mira i želim da mir zavlada cijelim svijetom. Boli me gledati stradanja civila i djece, ali naš posao je drugačiji. Predsjednik Gravina radi na tome da se utakmica odigra u najboljim mogućim uvjetima. Izrael je dio naše kvalifikacijske skupine i mi se moramo suočiti s njima. Nažalost, rat donosi patnju.'

Raširili su transparent

Njegove riječi nisu smirile tenzije, naprotiv. U njegovom rodnom mjestu ubrzo se pojavio transparent s jasnom porukom: 'Rino, ne igraš protiv onih koji ubijaju djecu.'

Foto: Screenshoot/x

Italija će protiv Izraela igrati u ponedjeljak u mađarskom Debrecenu, na stadionu Nagyerdei, što je uobičajena praksa zbog sigurnosnih razloga. Nakon uvjerljivog debija i pobjede 5:0 protiv Estonije, Gattusova momčad tražit će i drugu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Slična situacija čeka i Dinamo Zagreb koji igra protiv Maccabija iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli u sklopu ligaškog dijela Europske lige, a navijačima hrvatskog prvaka zabranjeno je putovanje na utakmicu.

