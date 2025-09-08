Hrvatska ide po Mundijal, FNC oduševio regiju, Srbija ponižena, a Verstappen napokon slavio

Protekli vikend donio je pregršt sportskih uzbuđenja. Ovaj put ne donosimo pregled ligaških aktualnosti jer su u fokusu reprezentacije pa se tako Hrvatska sprema za povijesni ogled s Crnom Gorom nakon neuvjerljive, ali ipak važne pobjede protiv Farskih otoka. Osim toga, subota je bila rezervirana za spektakularni FNC 24, a US Open je dobio svoje pobjednike. Eurobasket je ušao u nokaut fazu, a veliko iznenađenje priredili su Finci koji su izbacili Srbiju. Za kraj, spomenimo i veliku pobjedu Max Verstappen koji je napokon slavio u utrci, prvi put od svibnja.

Idemo po popravljanje dojma protiv 'Sokolova'

Vatreni su se preko vikenda spremali za okršaj protiv Crnogoraca koji počinje danas u 20:45. Utakmicu možete pratiti uživo na NOVA TV i platformi VOYO, bez obzira gdje se nalazili.

Kvalifikacije su s naše otvorene gostujućom pobjedom 7-0 protiv Gibraltara, a potom je uslijedilo domaće slavlje 5-1 protiv Češke i u petak pobjeda 1-0 kod Farskih otoka.

„Naravno da nikakvog opuštanja nema. U utakmicu ćemo ući oprezno i odgovorno. Utakmica kao što je ova protiv Crne Gore donosi poseban naboj i posebno dokazivanje. To, dakako, ne znači ništa negativno i svjesni smo svih opasnosti koje može donijeti ovaj suparnik. Neće biti lako, ali naš je cilj pobjeda“, najavio je Dalić te se potom još nakratko vratio na ogled kod Farskih otoka.

„Nadamo se boljem nego li je bilo u petak na Farskim otocima. Nedostajalo nam je tada volje i energije, ali smo unatoč tome oborili rekord. Pretrčali smo 126 kilometra, ali silno smo se mučili. Bit će mučenja i protiv Crnogoraca. Znamo da imaju dobre igrače i ne trebamo im nikako dati puno prostora. Crna Gora je čvrsta momčad, igrat će s petoricom u fazi obrane, a mi se moramo vratiti našem stilu igre i pobijediti“.

Dalić je najavio da se momčadi priključio Josip Stanišić.

„Vratio se i odradit će trening. Šutalo je također spreman, a vraćaju nam se u momčad Modrić i Perišić. Majer isto tako konkurira za igru. Vjerujem svima koji su s nama i nadam se da ćemo odigrati kako treba“. Susret je komentirao i izbornik Crne Gore Robert Prosinečki.

„Nezgodno je vrijeme kada nam dolazi gostovanje kod Hrvatske. Igramo ovaj susret nakon domaćeg poraza od Češke. Namjera nam je odigrati dobru utakmicu, dati apsolutno sve što možemo protiv Hrvatske. Jako dobro znamo suparnika, zapravo, sve ih poznajem. Godinama je Hrvatska u vrhu, ostvaruje sjajne rezultate i velike stvari na velikim natjecanjima. Nadam se punom stadionu, lijepoj atmosferi, ali i našoj dobroj predstavi“, rekao je Prosinečki i potom se osvrnuo na povratak u Hrvatsku, Zagreb i maksimirski stadion.

„Poseban je osjećaj jer sam s deset godina počeo igrati nogomet u Dinamu. Bude se lijepa sjećanja, Zagreb je moj grad. Nadam se da ću se nakon ponedjeljka osjećati jednako dobro, a to bi značilo da smo ostvarili pozitivan rezultat. Gledao sam Hrvatsku protiv Farskih otoka. Nisu briljirali, ali su pobijedili i to je Hrvatska. Nadam se da ćemo mi znati iskoristiti slabosti koje ima Hrvatska“, zaključio je Prosinečki.

Nikad brutalniji FNC! Imamo nove prvake

Spektakularna večer u Areni Zagreb! FNC je priredio svoju najveću MMA priredbu dosad – FNC 24, koja je donijela vrhunsku borilačku akciju.

U glavnom meču večeri Ivan Vitasović pružio je borbu karijere, potpuno izdominirao Darka Stošića i jednoglasnom odlukom sudaca obranio naslov teškaškog prvaka.

Ivan Sičaja postao je novi prvak perolake kategorije nakon brutalnog letećeg koljena, dok je Matej Batinić ekspresno obranio pojas poluteške kategorije, borba je trajala samo 65 sekundi!

Osim prvaka, slavili su i Croata, Aleksandar Ilić, Filip Pejić, Luka Tiriel Abramović, Fran Luka Đurić te Marko Ančić.

Srbi poniženi! Bili glavni favoriti pa ispali u osmini finala

Finska muška košarkaška reprezentacija senzacionalno je u osmini finala Eurobasketa u Rigi svladala Srbiju sa 92-86 (28-24, 16-24, 24-18, 24-20) te tako s turnira ispratila najvećeg favorita.

Lauri Markkanen je sa 29 koševa predvodio Finsku, Mikael Jantunen je dodao 15, ali junak je bio Elias Valtonen koji je 10 od svojih 13 poena ubacio u zadnjoj četvrtini, a osam u zadnje dvije minute.

U sastavu Srbije Nikola Jokić je zabio 33, a Nikola Jović 20.

US Open ima nove šampione

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz osvojio je US Open, u novom obračunu protiv velikog rivala, talijanskog igrača Jannika Sinnera, Španjolac je ove nedjelje u New Yorku slavio sa 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Ne samo da je 22-godišnji Alcaraz slavio na novom Grand Slam turniru već je od dvije godine starijeg Sinnera preuzeo prvo mjesto na ATP ljestvici s ovom pobjedom.

Alcaraz je osvojio šesti Grand Slam trofej u karijeri, a niz je započeo upravo na US Openu gdje je slavio 2022. godine. Između dva US Open trofeja po dva puta je osvajao Roland Garros 2024. i 2025. te Wimbledon 2023. i 2024. godine.

Sinner je ostao na četiri trofeja, a stao je i njegov niz pobjeda na tvrdim podlogama Grand Slam turnira. Osvojio je Australian Open 2024. i 2025. te US Open 2024. godine. Uz to ima trofej s nedavnog Wimbledona gdje je u finalu svladao upravo španjolskog tenisača.

Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, najbolja svjetska tenisačica, osvojila je US Open, Grand Slam turnir u New Yorku, nakon finalnog slavlja 6-3, 7-6(3) protiv Amerikanke Amande Anisimove.

Sabaljenka je time došla do četvrte Grand Slam krune u karijeri. Dva puta je osvajala Australian Open, 2023. i 2024. godine, a sada ima i dva trofeja na US Openu, slavila je osim ove subote i prošle godine.

Napokon, Max!

Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, aktualni svjetski prvak Formule 1, pobjednik je nedjeljne utrke u Monzi, Velike nagrade Italije.

Cijeli raspored na kraju utrke bio je identičan onome što su vozači napravili na službenom treningu. Iza pobjednika Verstappena su se smjestili vozači McLarena, drugi je bio Britanac Lando Norris, a treći Australac Oscar Piastri. Četvrti je bio vozač Ferrarija, Monegašanin Charles Leclerc.

Za 27-godišnjeg Nizozemca ovo je bila 66. pobjeda u karijeri.

U prvih nekoliko krugova utrke bilo je puno gužve na samom vrhu i vrlo interesantno. Norris je napadao vodećeg Verstappena, dok se vodila i velika borba Piastrija i Leclerca za treće mjesto.

Nakon nekoliko pretjecanja i vraćanja pozicija vrlo brzo se zacementirao raspored kakav je i bio nakon službenog treninga. Vodio je Verstappen ispred McLarenovog dvojca, Norrisa i Piastrija, dok je na četvrtom mjestu bio Ferarrijev adut Leclerc.

Odlično je potom vozio aktualni svjetski prvak Verstappen koji je nizao najbrže krugove i time je sve više odmicao od Norrisa. U 38. krugu je Verstappen otišao u boks na „hard“ gume te su privremeno vrh redoslijeda preuzeli Norris i Piastri.

U samoj završnici su i vozači McLarena posjetili boks, ali jedina promjena u poretku se dogodila među njima. Zbog greške mehaničara Norris je izgubio drugo mjesto, ali klupskim dogovorom na stazi je Piastri vratio Norrisu drugo mjesto.

U ukupnom redoslijedu vodeći Piastri i dalje ima dobru prednost pred Norrisom. Trenutačno je Piastri na 324, a Norris na 293 bodova. Treći je Verstappen s 230 bodova.

Iduća utrka je Velika nagrada Azerbajdžana za dva tjedna u Bakuu.

