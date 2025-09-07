svi u čudu /

FIBA u nevjerici: Ispadanje Srbije okarakterizirala kao senzaciju stoljeća

Foto: Profimedia

Već sam početak utakmice dao je naslutiti da bi se u Rigi moglo dogoditi iznenađenje, jer je Finska povela s 16:5.

7.9.2025.
Sportski.net
Profimedia
Košarkaši Srbije ispali su s Eurobasketa nakon poraza od Finske rezultatom 92:86, što je FIBA okarakterizirala kao jednu od najvećih senzacija u povijesti košarke. Svjetska košarkaška federacija vijest je popratila riječima:

'Iznenađenje stoljeća! Finska je izbacila Srbiju i Nikolu Jokića s Eurobasketa!'

 

 

Potom su dodali: 'Finska je priredila jedno od najvećih iznenađenja u povijesti košarke!'

 

 

Već sam početak utakmice dao je naslutiti da bi se u Rigi moglo dogoditi iznenađenje, jer je Finska povela s 16:5. Srbija je ipak u drugoj četvrtini preuzela kontrolu i na poluvrijeme otišla s vodstvom 48:44. No, u trećoj dionici Finci su tricama vratili prednost, što je dovelo do dramatične završnice.

Presudan trenutak dogodio se dvije minute prije kraja kada je Valtonen pogodio tricu za 82:78. Nakon što je Jović uzvratio istom mjerom, Valtonen je skokom u napadu i košem popravio promašaj Markkanena, a potom još jednom tricom povisio na 87:81, 53 sekunde prije kraja. Promašaj Gudurića u sljedećem napadu označio je kraj srpskih nadanja i veliko slavlje Finske.

Finska će u četvrtfinalu, u srijedu, igrati protiv pobjednika dvoboja Francuska – Gruzija koji se igra danas

FibaEurobasket 2025.Nikola JokićSrpska Košarkaška ReprezentacijaFinska
