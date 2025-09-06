Veliko pojačanje pod tornjem: Stigao je iskusni Amerikanac koji poznaje hrvatsku košarku

Hrvatski košarkaški velikan Cibona kompletirao je sastav za novu sezonu dolaskom iskusnog 32-godišnjeg američkog braniča Justina Robersona.

Roberson je u Cibonu došao nakon epizode u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a prije toga nastupao je u Rusiji za Samaru i Parma Perm, dok je u svojoj prvoj europskoj sezoni nosio dres švicarskog Fribourga.

"Bilo je to lako za odlučiti. Trener me prati već nekoliko godina, a poznajem i asistenta Stanišaka s početka karijere u Švicarskoj, pa znam u kakvu situaciju dolazim. U Rusiji sam igrao pod Draženom Anzulovićem, i jučer u razgovoru mi je dao puno informacija i lekcija o hrvatskoj košarci. To mi je dodatno potvrdilo da sam napravio pravi izbor. Moja igra temelji se na obrani, vjerujem da se prvenstva osvajaju obranom. Veliki sam timski igrač, natjecateljski raspoložen i želim podići razinu kako svoje, tako i igru ekipe", rekao je Roberson.

Novi Cibonin trener Ivan Rudež zadovoljan je dolaskom posljednjeg igrača u rosteru:

"Došao nam je posljednji igrač u ovom periodu. Ima veliko iskustvo u Europi, što nam je i potrebno. Igra na poziciji beka, vrlo je čvrst i zreo igrač, a od njega očekujem da se što prije uigra i donese ekipi prijeko potrebno iskustvo, stabilnost u igri i pouzdan šut."

