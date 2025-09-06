Dominirali protiv prvog favorita pa se namučili protiv autsjadera: Ponovno sjajan Sengun

Košarkaši Turske plasirali su se u subotu u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što su u osmini finala u Rigi pobijedili Švedsku s 85-79 (20-23, 17-19, 26-13, 22-24).

Šveđani su dobili i prvu u i drugu četvrtinu, no ključnom se pokazala treća četvrtina koju su Turci dobili s 13 razlike tako da ni izgubljen zadnja četvrtina s dva razlike nije dovela u pitanje njihovu pobjedu.

Najbolji strijelac Turkse bio je Alperen Sengun s 24 ubačaja, 16 skokova i šest asistencija. Cedi Osman je dodao 17 poena, a Ercan Osmani 14 poena i devet skokova. Kod Šveđana najučinkovitiji su bili Ludwig Hakanson sa 16 koševa i pet asistencija i Viktor Gadefors s 15 koševa.

Turska će u četvrtfinalu 9. rujna igrati protiv pobjednika susreta između Bosne i Hercegovine i Poljske.

