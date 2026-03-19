TEŠKA OZLJEDA /

Horor u Brazilu: Bivši igrač PSG-a i Tottenhama iznesen s terena nakon stravičnog sudara

Horor u Brazilu: Bivši igrač PSG-a i Tottenhama iznesen s terena nakon stravičnog sudara
Foto: EDUARDO CARMIM, Eduardo Carmim/Zuma Press/Profimedia

19.3.2026.
23:04
Sportski.net
Nogometna večer u Brazilu pretvorila se u pravu noćnu moru za bivšeg igrača PSG-a i Tottenhama, Lucasa Mouru, koji je doživio tešku ozljedu tijekom prvenstvene utakmice.

Moura je susret započeo na klupi, a priliku je dobio u 60. minuti. No, njegov nastup trajao je svega dvanaest minuta prije nego što je došlo do dramatičnog trenutka na terenu.

U jednom duelu s Tomasom Cuellom, brazilski napadač zadobio je snažan udarac koljenom u lice. Nakon sudara teško je pao na travnjak i ostao ležati, vidno u problemima s disanjem. Video pogledajte OVDJE.

Situacija je odmah izazvala zabrinutost, a Moura je uz liječničku pomoć iznesen s terena na nosilima. Umjesto njega u igru je ušao Gonzalo Tapia.

Iz kluba su ubrzo potvrdili da je brazilski nogometaš prevezen u bolnicu, gdje su obavljene detaljne pretrage. Dijagnosticirani su mu prijelomi dva rebra, a trenutno se nalazi pod liječničkim nadzorom dok čeka daljnje korake u oporavku.

Lucas MouraBrazilTeška Ozlijeda
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
