Aleksandar Petrović za RTL Danas: Nakon senzacionalnog uspjeha s Brazilom poslao poruku HKS-u!

Dok se akcija na Eurobasketu tek zahuktava, u Nikaragvi je završio AmeriCup – američko prvenstvo na kojem je, nakon 16 godina, naslov prvaka osvojio Brazil predvođen izbornikom Aleksandrom Petrovićem. Nakon što su u polufinalu svladali SAD, u finalu su srušili favoriziranu Argentinu. Petrović je tako došao do drugog izborničkog odličja, i to točno 30 godina nakon što je Hrvatsku odveo do bronce na Europskom prvenstvu. Kao zahvalu dobio je brazilsku putovnicu, a po povratku u Hrvatsku s njim je razgovarala Ines Goda Forjan.

'Gospodine Petroviću, iskrene čestitke na ovom velikom, gotovo senzacionalnom uspjehu. Jeste li se nadali naslovu prvaka Amerike?'

Kako je sve krenulo prije nekih 35-40 dana, moram priznati da o krajnjem cilju uopće nisam razmišljao. Bilo je mnogo problema – šest igrača s Olimpijade prošle godine nije došlo iz objektivnih ili subjektivnih razloga, a uz to sam imao i trojicu ozlijeđenih koje sam morao mijenjati mlađima. Zbog toga sam momcima odmah rekao da ne razmišljamo dugoročno, nego da idemo dan po dan. Prvu utakmicu protiv Urugvaja odigrali smo solidno, a kako je vrijeme prolazilo, mi smo se dizali i rasli kao momčad.

'U polufinalu ste pobijedili SAD, koji su bez obzira na sastav uvijek favoriti. Je li to najveći uspjeh vaše karijere?'

Rijetko mogu reći da sam bio na ovako pozitivnoj, pobjedničkoj strani. Pobijediti SAD s 35 razlike u drugom poluvremenu stvarno je fantastičan podvig. Taj rezultat je dokaz da je brazilska košarka na pravom putu i da u narednom razdoblju može ostvariti kvalitetne rezultate.

'Koliko Brazilcima znači ovaj naslov, pogotovo jer je u finalu srušena Argentina?'

Puno. Lijepo je osvojiti turnir, ali kada to napraviš protiv Argentine, zakletog sportskog rivala, onda je to još i slađe. Njihovi komentatori to posebno naglašavaju. Do prošle sezone prolazio sam dosta neopaženo, ali prošlogodišnja Olimpijada i sada ovaj uspjeh potpuno su promijenili percepciju. S obzirom na to da je košarka u Brazilu tek treći sport, iza nogometa i odbojke, čini mi se da dolaze bolja vremena i za našu igru.

'Brazilci su vam izrazili veliku zahvalnost – dobili ste i njihovu putovnicu. Što vam to znači?'

To je njihov način da mi zahvale za sve što sam napravio u proteklih sedam-osam godina. Riječ je zasad o virtualnoj putovnici, jer originalna mora proći proceduru, ali svakako mi puno znači. Pred kraj karijere pronašao sam sredinu u kojoj sam cijenjen i poštovan, i zbog toga sam iznimno zadovoljan.

'Ostajete li i dalje na klupi Brazila? Možete li s njima otići na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.?'

Imam još dvije godine garantirani ugovor, no želja je da se on produlji do završetka Igara u Los Angelesu. Vjerujem da ću odraditi cijeli ciklus i nadam se da će to biti najbolji mogući završetak karijere.

'A što kažete na trenutnu situaciju s hrvatskom reprezentacijom? U tijeku je Eurobasket, a prvi put u povijesti bez Hrvatske. Nitko osim izbornika nije preuzeo odgovornost za taj podbačaj.'

