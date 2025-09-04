Ekskluziva Net.hr-a sa Spahijom prodrmala Hrvatsku: 'Sve je istinu rekao, napravio se košmar'

Matej Mamić, bivši hrvatski košarkaš i reprezentativac, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" u kojem se, između ostalog, u skoro 45 minuta razgovora dotaknuo i hrvatske košarke.

Složio bih se u potpunosti sa svime što je Spahija rekao jer sam čitao intervju i točno je detektirao ono što je realno i o čemu mi koji smo u košarci čitavo vrijeme i pričamo, ali Spahija je dao intervju i široj košarkaškoj javnosti objasnio što se točno događa. Zabrinjavajuće je to što mi više nemamo klubove koji su nosioci kvalitete, klubovi koji pronalaze prava rješenja za te igrače. Mladim igračima je danas sve dostupnije i oni mladi i lakše odlaze iz klubova, a klubovi nemaju tu snagu, kvalitetu, kao niti novac da ih zadrže. Nemamo više igrača u Euroligi, a to je veliki problem. Čitav taj košmar koji se napravio u strukturi europske košarke mi smo platili na način možda i najveću cijenu, ali smo si sami krivi jer nismo napravili sve preduvjete da to nekako preduhitrimo ili napravimo određene stvari, kako bi naša reprezentacija imala kontinuitet na najvećim europskim natjecanjima. Matej Mamić u Maksanovom korneru o ekskluzivnom intervjuu kojeg je Neven Spahija dao portalu Net.hr o uzrocima pada hrvatske košarke.

Osvrnuo se Matej Mamić na ekskluzivni intervju koji je portal Net.hr napravio s Nevenom Spahijom, a u kojem je najbolji i najuspješniji hrvatski košarkaški trener otkrio brutalnu istinu o padu hrvatske košarke. Spahijin intervju koji je dao za Net.hr pod naslovom - Spahija otkriva brutalnu istinu o padu hrvatske košarke: 'Ovo su pravi razlozi i najveći problemi' - odjeknuo je Hrvatskom. Nije Matej jedini za kojeg smo saznali da je čitao intervju. I s drugih strana smo dobili povratne pozitivne informacije i svi se slažu da je Spahija briljantno detektirao situaciju, problematiku i ušao u meritum stvari.

"Složio bih se u potpunosti sa svime što je Spahija rekao jer sam čitao intervju i točno je detektirao ono što je realno i o čemu mi koji smo u košarci čitavo vrijeme i pričamo, ali Spahija je dao intervju i široj košarkaškoj javnosti objasnio što se točno događa. Hrvatska ima talenata i to nije upitno. Zabrinjavajuće je to što mi više nemamo klubove koji su nosioci kvalitete, klubovi koji pronalaze prava rješenja za te igrače. Mladim igračima je danas sve dostupnije i oni mladi i lakše odlaze iz klubova, a klubovi nemaju tu snagu, kvalitetu, kao niti novac da ih zadrže. Nemamo više igrača u Euroligi, a to je veliki problem. Nekad smo imali dva kluba u Euroligi, danas niti jedan. Danas mi na prste ruke možemo nabrojati igrače koji igraju na najvećem europskom nivou i to je činjenica da takva jedna spoznaja ne može reprezentaciji donijeti onakav izbor igrača kao nekad. S druge strane, Amerika se otvorila, dosta naših igrača ide gore i ti igrači, realno, osim ljeta su nedostupni. Čitav taj košmar koji se napravio u strukturi europske košarke mi smo platili na način možda i najveću cijenu, ali smo si sami krivi jer nismo napravili sve preduvjete da to nekako preduhitrimo ili napravimo određene stvari, kako bi naša reprezentacija imala kontinuitet na najvećim europskim natjecanjima i nažalost to je tako. Talenta imamo, možemo pogledati generacijski naše klince kako ih ti najeminentniji svjetski portali, odnosno novinari, skauti, ljudi koji se bave skautiranjem mladih igrača. Puno je naših igrača u vrhu rangirano po kvaliteti, odnosno talentu", zaključio je Matej Mamić.

