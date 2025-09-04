NBA trese skandal: Jedan od najboljih igrača današnjice optužen za primanje novca 'ispod stola'

NBA liga pokrenula je istragu protiv Los Angeles Clippersa nakon što je novinar Pablo Torre u javnost pustio izvješće u kojem tvrdi kako ima dokaze da je franšiza organizirala lažni sponzorski ugovor kako bi doveli Kawhija Leonarda, jednog od najboljih igrača na svijetu.

Torre je u svom podcastu 'Pablo Torre Finds Out' rekao kako je došao u posjed više od 3000 stranica dokumenata i pričao s nekoliko anonimnih izvora i sve upućuje na to da su Clippersi stvorili ugovor kojem će Leonardu osim njegove plaće u klubu biti isplaćeno još 28 milijuna dolara kroz četiri godine. To je direktno kršenje NBA ograničenja plaća (salary capa) budući da su Clippersi u principu Leonardu ponudili povišicu van maksimalnog ugovora koji je potpisao.

Mike Bass, glasnogovornik lige, rekao je CNN Sportsu kako je NBA liga upoznata sa slučajem te je pokrenula istragu.

U epizodi podcasta nalazi se uključeno je i audio svjedočanstvo anonimnog izvora, bivšeg zaposlenika tvrtke Aspiration Partners Inc. (tvrtka je danas ugašena) i tvrdi kako je tvrtka unaprijed Leonardu uplatila novac, bez znanja lige:

Nisam toliko otkrio to (dogovor) koliko mi je rečeno o tome", rekao je anonimni izvor, a opisan je kao osoba koja je radila u financijskom odjelu Aspirationa. Također je otkrio kako mu je ugovor uopće predstavljen: "O, usput, imamo i marketinški ugovor s Kawhijem Leonardom, za 28 milijuna dolara, organski marketinški sponzorski ugovor s Kawhijem" - te dodao kako mu je rečeno da igrač zauzvrat ne mora napraviti ništa. Rekao je i kako mu je rečeno da ako ima kakvih pitanja u vezi ugovora, jednostavno ne pita jer se radio o kršenju 'salary capa'.

Rekao je i kako je vlasnik Clippersa Steve Ballmer 2021. uložio 50 milijuna dolara u Aspiration, ali ne može se naći veza između Ballmera i ovog ugovora. Clippersi su potom izdali vlastito priopćenje:

"Ni gospodin Ballmer ni Clippersi nisu zaobišli ograničenje plaća niti su se upustili u bilo kakvo nedolično ponašanje povezano s Aspirationom. Svaka suprotna tvrdnja je dokazivo lažna: Momčad je prekinula svoj odnos s Aspirationom prije nekoliko godina, tijekom sezone 2022./23., kada je Aspiration propustio ispuniti svoje obveze. Ni Clippersi ni gospodin Ballmer nisu bili svjesni bilo kakvih nepravilnih aktivnosti Aspirationa ili njegovog suosnivača sve dok vlada nije pokrenula svoju istragu. Momčad i gospodin Ballmer spremni su pomoći tijelima za provođenje zakona na bilo koji način." - stoji u priopćenju.

Aspiration je u ožujku ove godine podnio zahtjev za bankrot, a jedan od vjerovnika je i tvrtka KL2 Aspire LLC po dokumentu koji je Torre iznio u podcastu. Tvrtka je navodno u Kawhijevom vlasništvu, a duguje joj se sedam milijuna dolara. Suosnivač Aspirationa prošlog je mjeseca priznao krivicu za prijevaru investitora što je rezultiralo gubitcima od 248 milijuna dolara.

Što se Clippersa tiče, dokaže li im se krivnja prijeti im oduzimanje pickova na draftu, financijska kazna koja može iznositi do 7.5 milijuna dolara kao i poništenje spornih ugovora.

Kawhi je dvostruki MVP finala, prstene je osvajao 2014. sa San Antonio Spursima i 2019. s Toronto Raptorsima. Clippersima se pridružio u ljeto 2019., a potpisivao je produženja ugovora 2021. i 2024.

