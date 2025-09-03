Susjedi doživjeli debakl pa ostali bez najveće zvijezde: 'Zahvaljujem svima'

Crna Gora je doživjela debakl u posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa. U finskom Tampereu poraženi su od Velike Britanije 89-83 i oprostili se od Eurobasketa.

Niti briljantna partija najboljeg crnogorskog košarkaša Nikole Vučevića nije pomogla. Vučević je upisao 31 koš, 11 skokova i sedam asistencija, a nakon utakmice se oprostio od reprezentacije u suzama. "Bilo je dobrih i loših momenata, što je dio karijere. Zahvalio bih se svima, krenuo sam kao kadet, zahvalio bih se svim suigračima s kojima sam prošao mnogo toga i to ću pamtiti – ta druženja.

Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr.

Što se tiče same košarke, to Svjetsko ostaje u lijepom sjećanju, danas mi je žao, bio bi ovo lijep uspjeh. Hvala i navijačima koji su nas uvijek pratili", rekao je košarkaš Chicago Bullsa i stavio točku na i reprezentativne karijere.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pred opasnom zamkom: Baturina otkrio ključ pobjede!