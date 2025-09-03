Srbi o teškom porazu koji je unio sumnju u zlatnu generaciju: 'Turci su nas prebili...'

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz od Turske 95:90 u jednoj od najuzbudljivijih utakmica Eurobasketa. Orlovi su završili drugi u grupi, a mediji u Srbiji ovaj poraz opisuju kao dramatičan i težak udarac.

Telegraf piše: “Srbija izgubila od Turske poslije neviđene drame: Orlovi težim putem idu prema zlatu.”

RTS ih je nazvao “neodlučnima”, dok Sportal ističe da je Turska „prebila“ srpske igrače.

Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr!

Kurir dodaje: “Desetkovana Srbija ide na Finsku u osmini finala.”

Informer piše: "Poraz koji ne boli, povrede koje brinu! Turci srušili Srbiju za prvo mjesto u grupi"

Problemi za Srbiju nastavljaju se i izvan rezultata. Kapiten Bogdan Bogdanović već je otputovao kući, a večeras su Pešiću iz momčadi otpala još dvojica igrača. Tristan Vukčević je ozlijedio stražnju ložu, a Aleksa Avramović petu.

Konačni raspored osmine finala bit će poznat u četvrtak, a Srbija će vjerojatno igrati protiv Finske u subotu od 20:45.

POGLEDAJTE VIDEO: Matej Mamić u podcastu Net.hr-a Maksanov korner