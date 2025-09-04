FIBA zapalila košarkaški svijet objavom: 'On nije Baby Jokić'

U derbiju grupne faze Eurobasketa Turska je u napetoj utakmici, koja je opravdala očekivanja pobijedila, prvog favorita turnira Srbiju rezultatom 95:90.

Briljirao je Alperen Sengun s 28 poena, 13 skokova i 8 asistencija i tako dobio duel dvije velike NBA zvijezde, njega i Nikole Jokića. Sengun je prozvan Baby Jokićem zbog svojih partija u Houston Rocketsima. Jokić je jučer opet bio dobar s 22 poena i 9 skokova, ali Baby Jokić je ipak bio prva violina utakmice.

Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr.

Na taj duel se osvrnula i FIBA koja je zapalila košarkaški svijet objavom na društvenim mrežama. "Nije Baby Jokić, zovite ga Tatica Sengun", napisali su u objavi koja je postala viralna.

Turska će u osmini finala igrati protiv Švedske, a Srbija protiv Finske.

