TRAŽE PRAVU FORMULU /

NBA liga ponovno mijenja All-Star utakmicu: Navijači dobivaju što su godinama tražili

NBA liga ponovno mijenja All-Star utakmicu: Navijači dobivaju što su godinama tražili
Foto: Profimedia

Ovaj fomat je nešto o čemu se već dulje priča u NBA krugovima kako bi se All-Star utakmica učinila zanimljivijom jer je konsenzus među navijačima kako je cijeli All-Star vikend izgubio svoj šarm.

4.9.2025.
10:23
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

NBA liga ove sezone ponovno mijenja format All-Star utakmice doznaje Shams Charania. Povjerenik lige Adam Silver i predsjednik ligaških operacija Byron Spruell iznijeli su ideju kako žele od All-Star utakmice napraviti internacionalni događaj. Tako će se u novom formatu suočiti najbolji domaći (američki) košarkaši protiv najboljih igrača iz ostatka svijeta.

Utakmica će se i dalje sastojati od 24 igrača, ali ovoga puta činit će ju tri momčadi od po osam igrača. Dvije momčadi bit će sazdane od najboljih Amerikanaca, a posljednja od najboljih internacionalaca. Igrat će se turnir kružnog tipa u kojem će svaka momčad imati dva protivnika, a pobjedu će odnijeti momčad s najboljim omjerom.

Sve novosti iz NBA lige pratite na portalu Net.hr.

 

 

Ta ideja u srijedu je predložena odboru za natjecanje od strane NBA lige i udruženja igrača. 

Ovaj fomat je nešto o čemu se već dulje priča u NBA krugovima kako bi se All-Star utakmica učinila zanimljivijom jer je konsenzus među navijačima kako je cijeli All-Star vikend izgubio svoj šarm. Ipak, neki navijači ne kriju svoje nezadovoljstvo i tvrde kako povjerenik Adam Silver sustavno uništava ligu.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Stojković za RTL Danas govorio o početku sezone i Petkovićevim izjavama

Nba All-starNba All-star VikendPromjene
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAŽE PRAVU FORMULU /
NBA liga ponovno mijenja All-Star utakmicu: Navijači dobivaju što su godinama tražili