NBA liga ponovno mijenja All-Star utakmicu: Navijači dobivaju što su godinama tražili

NBA liga ove sezone ponovno mijenja format All-Star utakmice doznaje Shams Charania. Povjerenik lige Adam Silver i predsjednik ligaških operacija Byron Spruell iznijeli su ideju kako žele od All-Star utakmice napraviti internacionalni događaj. Tako će se u novom formatu suočiti najbolji domaći (američki) košarkaši protiv najboljih igrača iz ostatka svijeta.

Utakmica će se i dalje sastojati od 24 igrača, ali ovoga puta činit će ju tri momčadi od po osam igrača. Dvije momčadi bit će sazdane od najboljih Amerikanaca, a posljednja od najboljih internacionalaca. Igrat će se turnir kružnog tipa u kojem će svaka momčad imati dva protivnika, a pobjedu će odnijeti momčad s najboljim omjerom.

The 2026 NBA All-Star Game format is likely to feature a round-robin tournament consisting three eight-player squads of two USA teams and one World team, sources tell ESPN. NBA and players union presented format to the Competition Committee on Wednesday and response was positive. pic.twitter.com/xuR46pVYyu — Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2025

Ta ideja u srijedu je predložena odboru za natjecanje od strane NBA lige i udruženja igrača.

Ovaj fomat je nešto o čemu se već dulje priča u NBA krugovima kako bi se All-Star utakmica učinila zanimljivijom jer je konsenzus među navijačima kako je cijeli All-Star vikend izgubio svoj šarm. Ipak, neki navijači ne kriju svoje nezadovoljstvo i tvrde kako povjerenik Adam Silver sustavno uništava ligu.

