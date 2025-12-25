Sean Diddy Combs tvrdi da je nepravedno osuđen i traži poništenje kazne

Sean Diddy Combs (56), američki reper, producent i poduzetnik, zatražio je od žalbenog suda hitno puštanje iz zatvora te poništenje svoje osuđujuće presude u vezi s dva kaznena djela povezana s prostitucijom. Njegova odvjetnica tvrdi da je Combs nepravilno osuđen i da njegovi postupci nisu imali kriminalnu prirodu, piše BBC.

Odvjetnica Alexandra Shapiro, koja zastupa Combsa, opisala je zatvorsku kaznu od 50 mjeseci kao „nezakonitu, neustavnu i izopačenje pravde“. Traži da sud ili u potpunosti odbaci presudu ili naloži ponovno izricanje kazne. Prema obrani, sudac Arun Subramanian nije ispravno slijedio smjernice za izricanje kazne i u obzir je uzeo ponašanja za koja je Combs oslobođen. U podnesku se također navodi da je sudac „djelovao kao trinaesti porotnik“ i kaznu opisuje kao „drastičnu“.

Podsjetnik na suđenje

Savezni tužitelji u New Yorku optužili su Combsa da je koristio svoj novac i moć kako bi prisilio žene na neželjene seksualne odnose. Tijekom suđenja svjedočile su bivše djevojke, Cassie Venture (39) i žena identificirana kao „Jane Doe“. Porota je Combsa proglasila nevinim po točkama za zavjeru i trgovinu ljudima, ali osuđen je po dvije točke za organiziranje prijevoza radi sudjelovanja u prostituciji prema Mannovom zakonu.

Prije izricanja kazne, Combs se ispričao svjedokinjama: „Moji postupci bili su odvratni, sramotni i bolesni. Izgubio sam se u pretjerivanju, izgubio sam se u svom egu.“ Sudac Subramanian na kraju je odredio kaznu od više od četiri godine, uzimajući u obzir Diddyeve doprinose društvu, ali napominjući da „povijest dobrih djela ne može izbrisati dosje“.

Druge tužbe

Combs se suočava i s desecima građanskih tužbi za seksualni napad, silovanje i seksualno iskorištavanje. Njegovi predstavnici tvrde da reper nikada nije seksualno napao niti trgovao ljudima, a optužbe su često povezane s njegovom slavom i moći koju je imao.

