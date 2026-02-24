Aston Martin kultni je britanski 'brend', ali uoči nove sezone puno im toga visi u zraku

Luksuzan, elegantan, precizan, sportski i britanski – Aston Martin u svakom segmentu prati kulturu brenda.

Adrian Newey, voditelj tima: “Mislim da je sjajno vidjeti automobil kakav će se utrkivati.”

Bile su to riječi jednog od najboljih inženjera i dizajnera bolida Formule 1 u povijesti. Newey je i novi šef momčadi koja zasad ne izgleda dobro. Nakon testiranja tim se našao na začelju i odvozio je tri puta manje krugova od prve iduće momčadi.

Ivan Blažičko sam je naveo “Bolidi su umirali na stazi, vozači su sjedili u boksevima i čekali da se nešto dogodi da mogu izići na stazu. Na kraju balade, Adrian Newey je izašao pred komisiju i rekao nešto zastrašujuće, da motori Aston Martina ne pune bateriju ni do minimuma od 250 kilovata, a kamoli do maksimuma od 350 kilovata.”

Ali zbog njega mnogi vjeruju da nade za zeleni tim još ima. Fernando Alonso, veteran i legenda, s 44 godine najstariji je vozač na gridu. Rođen je u Oviedu u Španjolskoj, u karijeri ima 32 pobjede i dva naslova svjetskog prvaka. Vozio je za Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine i sada Aston Martin. Na kraju prošle sezone bio je deseti.

Fernando Alonso, vozač Aston Martina: “Možda idemo u smjeru koji nije najbolji za vožnju i koristimo svoj čisti instinkt kako bismo brzo vozili automobil.”

Od ove sezone Aston Martin koristi Hondine motore s kojima Alonso ima dugu povijest. Blažičko dodaje: “Ovdje se već spominje prokletstvo Fernanda Alonsa i Honde. On je došao u McLaren s Hondinim motorom i očekivao ponovnu uspješnu eru, ali to nije dočekao. Alonso može napraviti čuda ako dobije pravi paket.”

S druge strane, očekivanja od drugog vozača, sina vlasnika momčadi Lawrencea Strolla, su puno niža.

Lance Stroll, vozač Aston Martina: “Nećemo biti zadovoljni dok se ne budemo borili za pobjede u utrkama i prvenstvima.”

Stroll ima 27 godina, rodom je iz Montreala u Kanadi. Nema pobjeda, a najbolji rezultat su mu tri treća mjesta. Prošlu sezonu završio je 16.

Blažičko komentira: “Sa Lanceom Strollom se ne bih puno bavio. On zna odvoziti dobru utrku, ali prerijetko da bi bio jedan od onih o kojima treba posebno govoriti.”

Rebrandirani Aston Martin, bez dosad značajnih uspjeha, kreće u svoju šestu sezonu. Pred timom stoji možda najveće pitanje – hoće li iskusni Alonso i genije Newey pronaći pravo rješenje na stazi.

Vozači se nakon posljednjih treninga u Bahreinu sele u Melbourne, gdje idući tjedan počinje nova sezona. Najstariji vozač, Alonso, zasigurno će najmanje trebati prilagodbu za stazu.

Bivši dvostruki prvak već treću sezonu starta u Aston Martinu koji je prošle sezone trebao biti najveće iznenađenje, a završio je kao najveće razočarenje.