Od buntovnica do umjetnica: Osam filmskih priča na VOYO koje slave žene

Proistekao iz radničkih pokreta s početka 20. stoljeća, danas je prerastao u globalni podsjetnik na borbu za jednaka prava, ali i u priliku za slavljenje iznimnih postignuća žena.

Film, kao jedan od najmoćnijih medija, često služi kao ogledalo tih borbi i pobjeda. Platforma Voyo nudi selekciju filmova koji na različite, ali jednako snažne načine, slave žensku snagu, prijateljstvo i otpor.

Snaga prijateljstva i oslobođenja

Kultni klasik 'Thelma i Louise' i danas je jedan od najvažnijih filmova o ženskom prijateljstvu i pobuni. Priča o dvije prijateljice čiji se izlet pretvara u bijeg od zakona slavi oslobađanje od opresivnih odnosa i preuzimanje kontrole nad vlastitom sudbinom.

Foto: voyo

Sličnu, ali moderniju viziju slobode nudi 'Carmen', priča o ženi koja bježi iz Meksika koristeći ples kao oruđe izražavanja i otpora, postavši simbol nesputane strasti.

Foto: voyo

Prijateljstvo je u fokusu i dirljive drame 'Već mi nedostaješ', koja prati neraskidivu vezu između Milly (Toni Collette) i Jess (Drew Barrymore) dok se suočavaju s teškom bolešću. Film na sirov i iskren način slavi nesebičnu ljubav i podršku koju žene pružaju jedna drugoj u najtežim trenucima.

Foto: voyo

Borba za vlastiti glas i identitet

Biografska drama ‘Colette’ donosi priču o francuskoj spisateljici (Keira Knightley) koju je suprug prisiljavao da piše pod njegovim imenom, slaveći njezinu transformaciju u neovisnu umjetnicu i borbu za vlastiti glas.

Foto: voyo

Snagu identiteta i ustrajnost u ostvarenju snova slavi i drama ‘Djevojčica’ o mladoj transrodnoj djevojci koja sanja postati balerina unatoč svim preprekama.

Foto: voyo

Tišu, ali jednako moćnu borbu vodi Jane u filmu ‘Asistentica’ Radnja prati jedan dan u životu mlade asistentice, polako razotkrivajući sustavnu toksičnost ureda. Film je suptilan, ali snažan prikaz moralne snage i tihog otpora protiv sustavnog ugnjetavanja žena na radnom mjestu.

Foto: voyo

Kompleksnost majčinstva i obiteljskih veza

Pedro Almodóvar u svom filmu ‘Paralelne majke’ istražuje dubinu majčinstva. Priča o dvije žene koje rode istog dana zauvijek isprepliće njihove živote, slaveći majke kao čuvarice povijesti i istine.

Foto: voyo

Kompleksnost obiteljskih veza u središtu je i francuske drame ‘Istina’, u kojoj se legendarna glumica (Catherine Deneuve) suočava s kćeri (Juliette Binoche) nakon objave kontroverznih memoara. Film slavi žene u svoj njihovoj složenosti, s manama i ambicijama, stavljajući fokus na pravo žene da bude nesavršena, a istovremeno briljantna.

Foto: voyo

Ovi filmovi nisu samo priče o borbi, već i o ljubavi, prijateljstvu i nezaustavljivoj želji za slobodom. Dok slavimo Dan žena, ove filmske priče dostupne na Voyo platformi mogu poslužiti kao cjelogodišnja inspiracija i potvrda da snaga žena zaista mijenja svijet.