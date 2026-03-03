Bježi li Ronaldo zbog rata? Privatni avion poletio iz Rijada nakon eskalacije sukoba...

Američko-izraelski napadi na Iran ušli su u četvrti dan, a Teheran uzvraća udarima na američke baze diljem regije. Eksplozije su zabilježene u više zemalja Bliskog istoka, a napetost i strah sve su izraženiji. Iranske prijetnje širenjem napada na Europu i oštra retorika američkog predsjednika dodatno podižu tenzije.

Ratna atmosfera odrazila se i na sport. Cristiano Ronaldo, koji nastupa za Al Nassr FC, navodno je napustio Rijad i privatnim zrakoplovom otputovao u Madrid. Prema podacima s platformi za praćenje letova, luksuzni avion povezan s Portugalcem sletio je u Španjolsku u ranim jutarnjim satima 2. ožujka, no službene potvrde o njegovoj prisutnosti nema.

Riječ je, prema dostupnim informacijama, o njegovu privatnom zrakoplovu tipa Bombardier Global Express XRS, prilagođenom dugim interkontinentalnim letovima. Nije poznato je li putovanje povezano sa sigurnosnom situacijom ili je riječ o privatnim razlozima.

U međuvremenu, Ronaldo se oporavlja od ozljede, a cilj mu je nastupiti za Portugal na Svjetskom prvenstvu i postati prvi igrač u povijesti s nastupima na šest mundijala. Trenutačno dijeli rekord od pet nastupa s Lionelom Messijem, Lotharom Matthäusom, Antoniom Carbajalom, Andrésom Guardadom i Rafaelom Márquezom.

