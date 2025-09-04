Bosna i Hercegovina napravila povijesni podvig: Čekali su na ovaj trenutak još od 1993.!

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je novu stranicu povijesti. U odlučujućem susretu u Limassolu, Zmajevi su savladali Gruziju rezultatom 84:76 i tako osigurali plasman u osminu finala Eurobasketa – prvi nakon davne 1993. godine.

U zanimljivoj završnici presudio Lazić

Junak susreta bio je Jusuf Nurkić, koji je s 15 poena i 12 skokova upisao novi double-double učinak i povukao reprezentaciju do pobjede. Sjajnu podršku pružili su Roberson i Lazić, a upravo je Lazićeva trojka tri i pol minute prije kraja (za 80:71) praktički prelomila utakmicu.

Gruzijski NBA tandem Mamukelashvili (20 poena, 8 skokova) i Bitadze (15 poena, 5 skokova) pokušavali su vratiti svoju momčad u igru, no ključne prilike su promašene, dok je obrana BiH odradila posao na najvišoj razini.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da su Zmajevi igrali bez najvećih zvijezda – Muse, Garze, Castanede i Halilovića – ali su pokazali zajedništvo i borbu koja ih je odvela među 16 najboljih.

Javio se i Musa

Čestitke je odmah poslao i Džanan Musa, koji je na Instagramu poručio:

'Heroji! Volio bih da sam sada s vama da zajedno slavimo ovaj uspjeh. Iako nisam tu fizički, srce mi je uz vas i puca od ponosa. Hvala vam što ste dokazali da zajedništvo, trud i vjera uvijek donesu plodove.'

Bosna i Hercegovina tako je nakon više od tri desetljeća ponovno među elitom – a ovaj rezultat već sada se upisuje u povijest bh. sporta.

