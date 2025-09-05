Draženov lik oživio i rasplakao sve: Dvije dame očarale, a Net.hr jedini je razgovarao s Plenkovićem!

Na današnji dan prije točno godinu dana u Areni Zagreb održana je Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića. Portal Net.hr bio je u Areni Zagreb i svjedočio emociji i sjećanju na našeg Dražena.

Čitava košarkaška, kulturna, društvena krema te je večeri bila u Areni Zagreb. Bilo je tu i poznatih glumaca. No, jedan je trenutak obilježio spektakularnu večer. Trenutak kad se monitor u obliku velike crne kutije spustio s podnožja Arene Zagreb i kad se na njemu pojavio hologram Dražena Petrovića u dresu Hrvatske s brojem 4., obrativši se prisutnima u dvorani, najemotivniji je trenutak spektakla povodom 60. rođendana nikad prežaljenog Dražena.

Mnogi ostali zabezeknuti realnošću umjetne inteligencije

Mnogi su ostali zabezeknuti realnošću umjetne inteligencije, tim više jer je Dražen uistinu bio s nama u dvorani, sigurno smo u to, a sad smo ga i vidjeli, pojavio se. Kad se Dražen obraćao publici u dvorani, jedna je mlada majka, držeći svoju curicu od ne više dvije godine, plakala gledajući Dražena. Njegove riječi odjekivale su dvoranom u kojoj je vladao muk, a uzdasi rezali trenutak za vječnost.

Biserka Petrović, Draženova majka, trgnula se kad je vidjela svog sina. Toplina, milina ju je obuzela oko srca. Konačno je s nama tu, pa makar i putem holograma. Vidjeli su ga mnogi baš onakvog kakvog ga pamtimo. Djeca koja nikad nisu gledali Dražena Petrovića, koja su se rodila godinama poslije, imali su prliku čuti obraćanje holograma sportaša koji je bio više od običnog sportaša, čije je naslijeđe veliko. Nemjerljivo. Nadišlo je odavno to sportske okvire...

Suze su bile u očima mnogih

Dio slavne, opjevake košarkaške Hrvatske predvođene Tonijem Kukoćem, Stojkom Vrankovićem, Dinom Rađom, Žanom Tabakom, Dankom Cvjetičaninom, Franjom Arapovićem, Aramisom Naglićem, Vladanom Alanovićem, Alanom Gregovom, nakon obraćanja holograma Dražena Petrovića dvorani, zajedno su došli ispod koša iznad kojeg je bio Draženov hologram napravljen pomoću umjetne inteligencije. Zagrlili se dečki, još jednom, kao nekad. Možda i zadnji put kao ekipa...

Franjo se rasplakao. Pozdravio je Draženov hologram sve prisutne i - otišao u vječnost. Tamo gdje idu samo najveći, oni koji nikad ne umiru.

Bili su to Draženovi zlatni suigrači, kako je to rekao u obraćanju Draženov hologram. Bio je to i veliki košarkaški Mozart.

Pljesak se prolomio dvoranom, suze su bile u očima mnogih, emocija je bila velika, a vaš novinar se naježio. I ježi se dok ovo piše. Više od 16 000 srca kucalo je kao jedno, ubrzano, uzbuđeno, kucalo je zbog Dražena koji se pojavio, sišao s neba, kao pravi košarkaški anđeo. Taj trenutak nikad nećemo zaboraviti. Nakon završetka susreta, sišli smo na parket i pitali Stojka Vrankovića je li znao za to?

"Nisam znao, nisu nam govorili detalje, ali naježio sam se kad sam ga vidio pred nama, iznad nas. Pod dojmom sam svega, čitave ove večeri koja će biti za pamćenje", rekao je Stojko Vranković za portal Net.hr i nastavio:

"Emocije su bile pomiješane. Ponos i tuga što nije s nama. Pogotovo kad se ekran spustio, to je bilo iznenađenje. Nisamo znali za to. Bilo je to jako emotivno, stvarno je. Nedostaje nam, jako nam nedostaje. Poginuo je jako davno, a vidimo da se i dan danas ljudi njega sjećaju, da nove generacije štuju njegov sportski i ljudski lik i djelo."

'Bilo je prekrasno'

Stojko je o publici u dvorani, posjeti, čitavoj večeri, kazao:

"Bilo je prekrasno. Hvala ovoj krasnoj publici koja je došla u ovako velikom broju. To koliko je ljudi došlo u dvoranu, te košarkaške legende koje su večeras bile s nama, hrvatske i europske košarke, ne samo naše i euro košarke, nego i svjetske, to dovoljno govori tko je bio Dražen Petrović", zaključio je Stojko Vranković, jedan od Draženovih najboljih prijatelja i najbližih suigrača, slavni bivši hrvatski košarkaš.

Memorijalna utakmica u čast "košarkaškog Mozarta“, prerano preminulog sa 29. godina, bila je razlog što su Zagreb posjetile brojne nekadašnje i sadašnje hrvatske, europske i svjetske košarkaške zvijezde. Pokrovitelj velikog sportskog spektakla bila je Vlada Republike Hrvatske, uz podršku Grada Zagreba i Hrvatskog košarkaškog saveza, pa je tako svemu svjedočio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Portal Net.hr jedini je te večeri imao priliku razgovarati s Plenkovićem jedan na jedan. Napravili smo s premijerom Republike Hrvatske video intervju.

Spektakl pred ispunjenom Arenom započeo je kratkim filmom o Draženu Petroviću i putu koji je krenuo u rodnom Šibeniku, a nastavljen je preko Cibone, madridskog Reala, Portlanda do New Jerseyja. Nezaobilazni su bili i trenuci s Olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine kada je Hrvatska igrala finale i izgubila od američkog Dream Teama.

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on.

"Iznimna je čast prisjetiti se olimpijskog finala i još jednom stajati sa svojim suigračima", rekao je Draženov lik putem AI-ja, a malo tko je mogao zaustaviti suze kad je krenuo hit Novih fosila "Za dobra stara vremena".

Nitko nije imao pojma što se sprema, pa ni Biserka Petrović, majka košarkaškog Mozarta. Nakon prozivanja članova olimpijskih doprvaka iz 1992., kad su došli do Draženova broja 4, spustio se njegov hologram u krcatoj Areni Zagreb.

Pozdrav svima, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas u ovolikom broju i iznimna čast prisjetiti se olimpijskog finala u Barceloni i još jednom stajati sa svojim suigračima. Uživajte u ostatku utakmice, rekao je lik Dražena Petrovića napravljen pomoću umjetne inteligencije.

Za dobra stara vremena

Dirljiv i emotivan trenutak izazvao je suze kod brojnih u dvorani, među kojima su bili i njegovi bivši suigrači, brat, pa čak i Luka Dončić. Krenula je pjesma "Za dobra stara vremena"... i vrijeme doista kao da je stalo.

Premda je rezultat bio u drugom planu Tim Dražen je pobijedio Hrvatsku 110-107 (28-25, 28-26, 22-32, 32-24), a prvi strijelac bio je Mario Hezonja s 37 poena.

Hrvatsku koju je vodio izbornik Josip Sesar predstavljali su Goran Filipović, Martin Junaković, Krešimir Radovčić, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Filip Krušlin, Mario Hezonja, Dario Drežnjak, Toni Nakić, Krešimir Ljubičić, Roko Prkačin i Danko Branković, dok su za Tim Dražen igrali Marcelinho Huertas, Shane Larkin, Nenad Dimitrijević, Džanan Musa, Andre Obst, Vanja Marinković, Jaka Blažič, Tornike Šengelia, Dyshawn Pierre, Walter Tavares, Mathias Lessort i Boban Marjanović.

Tim Dražen je izbornički vodio legendarni Željko Obradović uz prvu pomoć hrvatskog stratega Nevena Spahije, velikog Draženovog prijatelja iz djetinjstva, čovjekom s kojim je odrastao u Šibeniku, sanjao košarkaške snove i gazio sve mlade košarkaše koji su došlo haklati basket u Šibenik. Nitko ih nije imao u basketu.

