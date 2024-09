Trenutak kad se monitor u obliku velike crne kutije spustio s podnožja Arene Zagreb i kad se na njemu pojavio hologram Dražena Petrovića u dresu Hrvatske s brojem 4., obrativši se prisutnima u dvorani, najemotivniji je trenutak sinoćnjeg spektakla povodom 60. rođendana nikad prežaljenog Dražena.

Mnogi su ostali zabezeknuti realnošću umjetne inteligencije, tim više jer je Dražen uistinu sinoć bio s nama u dvorani, a sad smo ga i vidjeli, pojavio se pred nama. Potpisniku ovih redaka jedan je trenutak posebno zapeo za oko...

Kad se Dražen obraćao publici u dvorani, a jedna mlada majka je, držeći svoju curicu od ne više dvije godine, plakala gledajući Dražena. Njegove riječi su odjekivale dvoranom, a uzdasi su rezali trenutak za vječnost u dvorani.

Biserka Petrović, Draženova majka, trgnula se kad je vidjela svog sina podno Arene Zagreb. Toplina, milina ju je obuzela oko srca.

Konačno ga je vidjela. Vidjeli su ga mnogi baš onakvog kakvog ga pamtimo. Djeca koja nikad nisu gledali Dražena Petrovića, koja su se rodila godinama poslije, imali su prliku čuti obraćanje sportaša koji je bio više od običnog sportaša, čije je naslijeđe veliko.

Dio slavne Hrvatske predvođeni Tonijem Kukoćem, Stojkom Vrankovićem, Dinom Rađom, Žanom Tabakom, Dankom Cvjetičaninom, Franjom Arapovićem, Aramisom Naglićem, Vladanom Alanovićem, Alanom Gregovom, nakon Draženovog obraćanja dvorani, zajedno su došli ispod koša iznad kojeg je bio Draženov hologram napravljen pomoću umjetne inteligencije. Zagrlili se dečki, još jednom, kao nekad. Možda i zadnji put...

Franjo se rasplakao. Pozdravio ih je Dražen, sve prisutne i - otišao u vječnost. Tamo gdje idu samo najveći, oni koji nikad ne umiru.

Bili su to Draženovi zlatni suigrači, kako je to rekao u obraćanju Draženov hologram. Bio je to i veliki košarkaški Mozart.

Pljesak se prolomio dvoranom, suze su bile u očima mnogih, emocija je bila velika, a vaš novinar se naježio. I ježi se dok ovo piše. Više od 16 000 srca kucalo je kao jedno, ubrzano, uzbuđeno, kucalo je zbog Dražena koji se pojavio, sišao s neba, kao pravi košarkaški anđeo. Taj trenutak nikad nećemo zaboraviti. Nakon završetka susreta, sišli smo na parket i pitali Stojka Vrankovića je li znao za to?

"Nisam znao, nisu nam govorili sve detalje, ali naježio sam se kad sam ga vidio pred nama, iznad nas. Pod dojmom sam svega, čitave ove večeri koja će biti za pamćenje", rekao je Stojko Vranković za portal Net.hr i nastavio:

"Emocije su bile pomiješane. Ponos i tuga što nije s nama. Pogotovo kad se ekran spustio, to je bilo iznenađenje. Nisamo znali za to. Bilo je to jako emotivno, stvarno je. Nedostaje nam, jako nam nedostaje. Poginuo je jako davno, a vidimo da se i dan danas ljudi njega sjećaju, da nove generacije štuju njegov sportski i ljudski lik i djelo."

Stojko je o publici u dvorani, posjeti, čitavoj večeri, rekao:

"Bilo je prekrasno. Hvala ovoj krasnoj publici koja je došla u ovako velikom broju. To koliko je ljudi došlo u dvoranu, te košarkaške legende koje su večeras bile s nama, hrvatske i europske košarke, ne samo naše i euro košarke, nego i svjetske, to dovoljno govori tko je bio Dražen Petrović", zaključio je Stojko Vranković, jedan od Draženovih najboljih prijatelja i najbližih suigrača, slavni bivši hrvatski košarkaš.

Memorijalna utakmica u čast "košarkaškog Mozarta“, prerano preminulog u 28. godini, bila je razlog što su Zagreb posjetile brojne nekadašnje i sadašnje hrvatske, europske i svjetske košarkaške zvijezde. Pokrovitelj velikog sportskog spektakla bila je Vlada Republike Hrvatske, uz podršku Grada Zagreba i Hrvatskog košarkaškog saveza, pa je tako svemu svjedočio i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Spektakl pred ispunjenom Arenom, odnosno 16.500 gledatelja, započeo je kratkim filmom o Draženu Petroviću i putu koji je krenuo u rodnom Šibeniku, a nastavljen je preko Cibone, madridskog Reala, Portlanda do New Jerseyja. Nezaobilazni su bili i trenuci s Olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine kada je Hrvatska igrala finale i izgubila od američkog Dream Teama.

"Dražen bi volio igrati u ovakvom, predivnom ambijentu“, rekao je Aleksandar Petrović nakon čega su na centar parketa izašle dvije hrvatske NBA zvijezde Bojan Bogdanović i Dario Šarić, te velika svjetska zvijezda, Slovenac Luka Dončić.

"Puno toga sam čuo o Draženu, od ljudi koji su s njima igrali i stvarno mi je čast što sam tu večeras s vama“,izjavio je Luka Dončić, dok je Draženov sugrađanin Dario Šarić također naglasio čast zbog dolaska na ovaj spektakl.

"Moj prvi klub se zvao Dražen Petrović i tu je sve počelo. Jako lijepi utisak imam s tih početaka dok sam odrastao s pričama o Draženu. Čast mi je što smo iz istog grada i što sam u njegovoj akademiji napravio prve košarkaške korake“, izjavio je hrvatski reprezentativac Šarić.

Središnji događaj bila je revijalna utakmica između Hrvatske i tima Dražen kojeg su popunjavala brojna sadašnja euroligaška ugledna imena, a iz prvog reda sve su pratile brojne nekadašnje zvijezde ovog sporta.

U pitanju su bili Draženovi suigrači iz hrvatske reprezentacije i generacije ’92. Svemu su svjedočili i suigrači Dražena iz reprezentacije bivše Jugoslavije te brojne druge nekadašnje košarkaške zvijezde iz svakog kutka svijeta.

Hrvatsku koju je vodio izbornik Josip Sesar predstavljali su Goran Filipović, Martin Junaković, Krešimir Radovčić, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Filip Krušlin, Mario Hezonja, Dario Drežnjak, Toni Nakić, Krešimir Ljubičić, Roko Prkačin i Danko Branković, dok su za Tim Dražen igrali Marcelinho Huertas, Shane Larkin, Nenad Dimitrijević, Džanan Musa, Andre Obst, Vanja Marinković, Jaka Blažič, Tornike Šengelia, Dyshawn Pierre, Walter Tavares, Mathias Lessort i Boban Marjanović.

Tim Dražen je izbornički vodio legendarni Željko Obradović uz prvu pomoć hrvatskog stratega Nevena Spahije, velikog Draženovog prijatelja iz djetinjstva, čovjekom s kojim je odrastao u Šibeniku, sanjao košarkaške snove i gazio sve mlade košarkaše koji su došlo haklati basket u Šibenik. Nitko ih nije imao u basketu.

POGLEDAJTE VIDEO: Košarkaški spektakl u čast Dražena Petrovića: Posebna zagrebačka noć za jedinog virtuoza. Ines Goda Forjan javila se iz najemotivnije dvorane na svijetu u ovom trenutku.