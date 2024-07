Neven Spahija (61.) jedan je od najboljih hrvatskih košarkaških trenera, proslavljeni Šibenčanin ovjenčan košarkaškim ugledom koji je bio i izbornik Hrvatske. Naširoko poznat kad je riječ o košarkaškoj struci, uspješnosti...

Novac mu nikad nije bio glavni motiv nego ljubav prema košarci, ali nije jedan od onih koji će reći da mu novac nije bitan. Međutim, bitniji su mu izazovi, košarkaška stvaranja, razvoj mladih igrača i, naravno, pobjede. Još je gladan uspjeha...

Nije tip koji će bacati neke floskule i izjave zapakirane u celofan, nego će reći onako kako misli. Svaki bi ga novinar poželio za sugovornika. Barem je potpisniku ovih redaka i podcasta Spahija ostavio takav dojam u prvom intervjuu odrađenim s njim.

Neven je poseban košarkaški trener i po tome što je naslov državnog prvaka osvajao u šest različitih europskih zemalja, što je radio u isto toliko euroligaških klubova, što ima iskustvo rada u tri različita košarkaška svijeta u Euroligi, NBA ligi i Kini. Bio je prvak ACB lige s Tau Ceramicom 2008., jednom je kao trener osvojio Eurokup, dva puta je bio prvak Hrvatske, dva puta prvak Izraela, jednom prvak Slovenije, Litve, jake turske lige i baltičke lige, među brojnim postignućima...

Spahija je trener u Reyer Veneciji u Italiji. Trenutno se nalazi na odmoru u svom Šibeniku, rodnom zavičaju kojem je i on, poput svog velikog prijatelja Ivice Tucka, odan. Neven Spahija domoljub je koji je u Domovinskom ratu branio kao dragovoljac Hrvatsku od agresije kao pripadnik Vojne policije. Dragovoljno se prijavio još na samom početku, među prvima...

Definiralo ga je jako i prijateljstvo s Draženom Petrovićem s kojim je odrastao, činio prve košarkaške korake, rasturao na streetballu iliti basketu u Šibeniku, živio u istoj ulici... dva na dva, tri na tri, nitko ih na basketu nije imao. Dražen i Neven bili su nepobjedivi. Živjeli su život, disali košarku zajedničkim plućima.

Spahija je jedini hrvatski stručnjak s iskustvom NBA lige. Objasnio nam je zašto je hrvatska košarkaška reprezentacija prodisala i što joj je najveća snaga. Spahija tvrdi kako ova selekcija Josipa Sesara ima smisla jer se u njoj zna tko što radi, znaju se uloge...

Šibenski trener pričao nam je o trenerskoj struci, žali li za ičim u karijeri, što ga i dan danas jako boli, koja nepravda mu se iz trenerske karijere urezala u srce, o utjecaju Dražena Petrovića na njegov životni put i razlozima kraha hrvatske košarke...

Dotaknuli smo se njegovog NBA posla i velikog američkog iskustva, a aktualni trener Venecije dotaknuo se i KK Dinamo Zagreb, kluba kojem je potpredsjednik, te objasnio zašto je to najzdravija košarkaška klupska priča u našoj domovini. Naravno, pričao je i o problematici hrvatske klupske košarke, te istaknuo i svjetle primjere.

Pohvalio je Danka Miholića Limu, skauta Atlante Hawksa, čovjeka koji tvori dio uspješne ekipe koja radi dobar posao u KK Dinamo Zagreb. Spahija je tri godine radio kao pomoćni trener u Haksima, a jednu na klupi Memphisa. Zna čovjek što priča...

Spahija nam je u 40 minuta razgovora u podcastu Net.hr-a pričao uistinu o svemu. O Veneciji i uspješnom poslu, hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Pireju, Sesaru, Šariću, Zubcu i Hezonji... dotaknuo se i hrvatskog košarkaškog wunderkinda...

"Jednog igrača bi apostrofirao, da sam ja kojim slučajem izbornik, ne želim Sesaru stavljati nikakav pritisak, ali za jednog dečka mislim da već sad treba biti dio reprezentacije. On je Ružić iz Juventuda. To je način kako se ti mladi talenti uvode u reprezentaciju. Osobno ću s Josipom o tome popričati i dati mu svoje mišljenje. Dugo s naših prostora nisam vidio takvog jednog igrača, da je u tim godinama (17. godina ima) u stanju igrati na takvom nivou. Igrali smo protiv Juventuda, Michael je svoju šansu iskoristio i iznenađen sam s njim. Josip zna zašto ga nije znao. To ne znači da je Sesar pogriješio, ali siguran sam da će on u vrloj skoroj budućnosti biti u A selekciji Hrvatske", tvrdi Neven Spahija.

Secirao je Dominikansku Republiku i istaknuo što će u utakmici biti ključ pobjede za Hrvatsku, te objasnio zašto bi htio da Sesar još dugo bude izbornik...

"Radi jako dobar posao. Stvarno radi. Kemija je osnovna svega, bez kemije nema ništa. Prvo se trebaju skupiti dečke koji žele igrati za Hrvatsku, a Sesar je tu pogodio. Hrvatska košarkaška reprezentacija je jako dobro selektirana i iz treće jakosne lige, da se tako izrazim, vratio je Hrvatsku u drugu. Vjerujem u pobjedu protiv Dominikanske Republike. Oporavak je vrlo bitna stavka. Dva dana je dovoljno odmora da se energetski Hrvatska napuni i vrati na razinu koju su pokazali protiv Slovenije. Dominikanci su šuterska ekipa, ovise o bekovima. Međutim, možemo im nametnuti defanzivno bilo koji model. Teško je danas igrati samo sa trojicom na istoj ili sličnoj poziciji, kao što to Dominikanci igraju na krilima svojih vanjskih igrača. Mislim da imamo više talenta od njih, neupitno više. Po meni, nedostaju Šamanić, Matković i Bogdanović koji je rekao da je umoran i da mu treba vremena".

Otkrio nam je Spahija i kojem je klubu Dražen bio bliži prije smrti. Nagađa se i dan danas o njegovom odlasku iz Netsa negdje drugdje. Spominje se u pričama, u legendama o Draženu i to da je bio blizu odluci da se vrati u Europu i obuće dres Panathinaikosa.

"Imao je na onom famoznom papiriću kod sebe, koji je pronađen kad je poginuo, klubove napisane, a uz Panathinaikos tu su bili i New York Knicksi. Pat Riley ga je jako htio. Mislim da ne bi Dražen otišao iz Netsa u Panathinaikosa. To je neko moje nagađanje. Imao je veliki motiv, a Knicksi baš velike ambicije s njim u momčadi".

O čemu smo sve pričali s Nevenom Spahijom pogledajte u priloženom videu gore.

