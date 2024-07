Proslavljeni bivši hrvatski košarkaš Franjo Arapović gostovao je u studiju Net.hr-a. Danas od 20.00 u Pireju, uz izravni prijenos na RTL-u 2, hrvatska košarkaška reprezentacija igra prvu utakmicu na olimpijskom kvalifikacijskom turniru.

Suparnik izabranicima Josipa Sesara, trenera koji je pronašao potrebnu kemiju i složio momčad, je reprezentacija Slovenije.

Sutra od 16.30 isto na RTL-u 2 gledat ćemo sraz Hrvatske i Novog Zelanda. Komentatori utakmica Hrvatske bit će Filip Brkić i Roko Leni Ukić, bivši hrvatski košarkaš i kapetan Hrvatske.

Olimpijski kvalifikacijski turniri igrat će se od 2. do 7. srpnja 2024. u Grčkoj, Latviji, Španjolskoj i Portoriku, a samo će pobjednici svakog turnira izboriti mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu.

Hrvatska nastupa na turniru u Grčkoj u skupini C1 sa Slovenijom i Novim Zelandom, a u skupini C2, s kojom se križamo, su Egipat, Grčka i Dominikanska Republika. Obje skupine igrat će se u Pireju.

Prvoplasirana i drugoplasirana reprezentacija iz grupe idu u polufinale, gdje će odmjeriti snage s prvoplasiranom i drugoplasiranom reprezentacijom iz skupine C2.

Na olimpijskim kvalifikacijskim turnirima, inače, sudjeluju ukupno 24 reprezentacije koje će loviti vizu za Pariz. To su Angola, Bahami, Bahrein, Brazil, Crna Gora, Dominikanska Republika, Egipat, Filipini, Finska, Gruzija, Grčka, Italija, Kamerun, Latvija, Libanon, Litva, Meksiko, Novi Zeland, Obala Bjelokosti, Poljska, Portoriko, Slovenija i Španjolska.

Na Igrama u Parizu nastupit će Francuska kao domaćin, a kao najbolji predstavnici svojih kontinenata sa Svjetskog prvenstva kvalificirali su se Australija, Japan, Južni Sudan, Kanada, Njemačka, SAD i Srbija.

Franjo Arapović tvrdi:

"Meni je drago što je Josip Sesar napravio reprezentaciju od igrača koji žele igrati za Hrvatsku. Dovesti igrače na silu, svi mi koji pratimo košarku znamo da Jupe (Danijel Jusup, op.a) neće pustiti Božića u reprezentaciju. Nema tu nikakvih skrivanja. Kakav odmor, od čega se odmarati, od hrvatskog prvenstva?! To je problem tog kluba i naših odnosa i klubova. Bio je fight u dvorani između Sesara i Jusupa. To se vuće i onda, mislim, poznajem Luku Božića, igrao je s mojim sinom od malih nogu. Znam od kud je, znam mu čak i rodtelje. Mislim, nije to... meni je neshvatljivo da on, neovisno o klubu, ne želi igrati za Hrvatsku. E sad, vraćamo se mi godinu-dvije nazad. Aco ga nije stavio među dvadeset i pet. Bio je najbolji u tome momentu. Onda ga je na pritisak vas medija pozvao, ali dobio je samo hvala lijepo. Ja da sam u HKS-u i reprezentaciji, o Luki Božiću nikad više ne bih o tome igraču niti razmišljao. Za mene bi on isti moment bio prekrižen, kao i mnogi, nikad više mi ne bi zaigrao za reprezentaciju Hrvatske."

Nije tu stao. Nastavio je monolog...

"Pa, što je samo napravio Bender? Prije dvije godine je sam došao u reprezentaciju preko menadžera, nije nigdje igrao, odigrao tri utakmice pod uvjetom da u sve tri bude u petorci. Nije ga Mula pozvao i nakon tri susreta kad se prodao, Aci je rekao da ga boli noga kad ga je ovaj zvao. To je istina. E vidite, Josip Sesar teško to može netko narediti. Dobro ga poznajem. Sesar je Mostarac. Imate Srbe, Hrvate, Muslimane, a imate i Mostarce, a Sesar je moj Mostarac. Za njega se ne bojim. On će radije ostati doma nego da vodi nekog tko ga je stavio netko iz ureda ili netko s nekim interesom. Sesar je odabrao momke koji za njega ginu. Bez ijedne su zamjerke i veliki sam optimist večeras u susretu naše Hrvatske i Slovenije Luke Dončića".

Zahvalio se RTL-u...

"Želim se zahvaliti RTL televiziji što se pobrinula i omogućila svima nama koji nemamo kabelsku televiziju, da možemo gledati hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Malo čudno, ali to je tako u Hrvatskoj. Ovim putem, zahvaljujem se redakciji RTL-a i ljudima koji vode kod vas brigu o tome. Što se tiče Hrvatske, neka nam dragi Bog bude na pomoći. Mislim da mi večeras, ako dobijemo Sloveniju, prolazimo dalje."

Nastavio je Franjo pričati...

"Ja nikad ne mogu prihvatiti opciju da je netko favorit protiv Hrvatske, osim Dream Teama 1. Ovo drugo ne. Jer, ako se vraćamo u povijest kvala za OI, nikad na kvalifikacijama na OI nisu dobili favoriti, prošli dalje, ne znam u koliko posljednjih ciklusa. Srbi su prije 4 godine izgubili od Italije u svojoj Areni, pa mi u Splitu, pa Argentina. Ovo je specifično natjecanje. Ako maknemo Dončića u Sloveniji i Hezonju, mi smo toliko kvalitetniji da ne bi trebalo biti problema večeras. Vidim kako Hrvatska igra, gledao sam i Sloveniju. Više se bojim Novog Zelanda sutra. Hrvatska ima puno jači fond igrača od Slovenije."

Ova hrvatska košarkaška reprezentacija ima smisla...

"Ova Hrvatska koju vodi moj Mosarac Josip Sesar je pokazala da od manje boljih igrača zna spojiti savršeno igrače i napraviti momčad. To su ljudi koji stvarno ginu za Hrvatsku i Dario Šarić to dobro vodi, a Hezonju su prije gušili, a moramo ga istrpiti. Obojica su dobili ovlasti. U ovoj reprezentaciji se zna koji vodu pije, tko vodu nosi. Čestitao bih Sesaru na ovom što je dosad napravio. Ove kvalifikacije su lutrija."

Franjo Arapović gostovao je u studiju Net.hr i pričao 40 minuta. Po prvi je put javno otkrio neke stvari i to je htio napraviti baš u našem studiju. Pogledajte u priloženom videu gore što je sve bez pardona i fige u džepu pričao slavni Franjo Arapović.

