Dončić je u jednome trenutku totalno poludio na suca: Bolje da mu ne čitate s usana

Luka Dončić nastavlja briljirati u dresu Los Angeles Lakersa. U utakmici protiv Pelicansa upisao je možda svoju najbolju utakmicu u žutome dresu postignuvši 30 poena uz 15 asistencija i osam skokova. Osim što su Lakersi svladali Pelicanse 136:115 najbolj trenutak utakmice bio je kad na Dončiževu asistenciju Lebron James zabio tricu i time postao prvi košarkaš s 50 tisuća poena ukupno u regularnom dijelu i doigravanju. No nije to bio potez o kojem bruje društvene mreže idućeg dana.

Suci su se već navikli za uzavrelu krv Luke Dončića. Slovenska superzvijezda nerijetko se žali na suđenje i često prigovara sucima. Ovoga puta kod jedne nedosuđene situacije Dončić je poludio i počastio suca ne baš lijepim riječima.

I prije je Slovenac svoje frustracije na parketu znao izbaciti sočnim posvkama, no ova je bila posebno neumjesna i uperena prema sucu. Dončić je baš sramotno psovao majku suca na našem jeziku, što možete i sami pročiatati s usana na videu, no američki sudac srećom to nije razumio.

