Hrvatska košarkaška reprezentacija sutra od 20.00 u Pireju igra prvu utakmicu na olimpijskom kvalifikacijskom turniru.

Suparnik izabranicima Josipa Sesara je Slovenija Luke Dončića. Utakmicu ćete moći gledati na RTL-u 2 uz komentatora Filipa Brkića i sukomentatora Roka Leni Ukića, bivšeg kapetana Hrvatske i proslavljenog košarkaša.

Sljedećeg dana, naši košarkaši od 16.30 odmjerit će snage s Novim Zelandom.

Put do Olimpijskih igara za hrvatske košarkaše počinje u utorak, 2. srpnja na RTL2 od 20 sati!

U subotu, 6. srpnja i nedjelju, 7. srpnja na rasporedu su utakmice polufinala i finala. Hrvatska se nalazi u skupini A sa Slovenijom i Novim Zelandom, a križat će se sa skupinom B u kojoj su Egipat, Grčka i Dominikanska Republika.

Olimpijski kvalifikacijski košarkaški turniri igraju se od 2. do 7. srpnja 2024. u Grčkoj, Latviji, Španjolskoj i Portoriku, a pobjednici svakog turnira osvojit će nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

Na Olimpijske igre 2024. u Parizu, koje se održavaju od 26. srpnja do 11. kolovoza direktno se kvalificirala Francuska kao domaćin, a zatim i najbolje ekipe kontinenata sa Svjetskog prvenstva: Australija, Japan, Južni Sudan, Kanada, Njemačka, SAD i Srbija.

Damir Miljković Cici bivši je košarkaš i reprezentativac Hrvatske. Kad je igrao za KK Zagreb, bio je omiljen košarkaš. Svi su ga voljeli. Bio je pravi košarkaši junak Novog Zagreba i uzor mladima koji su prošli jaku omladinsku košarkašu školu tog nekad slavnog košarkaškog kluba koji je izbacio ozbiljne košarkaše.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL

"Mislim da Hrvatska može izboriti OI u Parizu, samo bit će teško. Stvarno vjerujem da možemo. Ok, drugo su prijateljske utakmice i da se ne bi zavarali kao što smo se zavarali kod nogometaša nakon Sjeverne Makedonije i Portugala. Prijateljske utakmice su jedno, a službene utakmice su drugo", priča nam Damir Miljković Cici i nastavlja:

"Siguran sam da ova Sesarova košarkaška družina ima što pokazati. Sigurno će momci dati sve od sebe, ali trebat će i malo sreće pritom. Slovenija i Grčka su dvije reprezentacije koji su blagi favoriti, ali opet smatram da Hrvatska to može dobiti. Samo trebat će odigrati dvije baš vrhunske utakmice. Ništa manje od toga. I onda rezultat neće izostati."

Cici tvrdi da su naši košarkaši dovoljno gladni za rezultatom i plasmanom na OI, isto kao i članovi stručnog stožera.

"Nadam se lijepim stvarima za našu košarku na turniru", dodaje Damir Miljković Cici.

Krvna slika hrvatske košarkaške reprezentacije pod doktorom Sesarom je izgleda bolje i ova hrvatska košarkaška reprezentacija ima smisla.

"Ima i slažem se. Moram naglasiti da od početka je reprezentacija Hrvatske izanalizirana i dobro posložena, jer je slagana po igračima koji nam trebaju, izanalizirano je što nam treba. Tu su i Zubac i Dario, kao i Mario Hezonja. Nažalost, nemamo Bojana Bogdanovića."

A Luka Božić?

"A gledajte, svi bi mi voljeli da je on tu jer sigurno može pridonijeti, ali na njemu je da se izjasni zašto ne dolazi. Igrati za Hrvatsku je čast i ponos. Međutim, koga nema bez njega se može i mora. Imamo 12-15 momaka koji su svakom trenutku mogu dati svoj doprinos i što je jako bitno, izbornik Sesar je napravio kemiju, napravio je momčad, a moje neko vjerovanje da je to najbitnije, jer kemija, momčad, pobjeđuju kvalitetu. U pravom smislu te riječi. Sjećam se momčadi Panathinaikosa prijašnjh godina pod Željkom Obradovićem kad su harali Europom. On zna napraviti dvanaest do petnaest košarkaša zadovoljno. Znam što pričam, igrao sam u Grčkoj, razgovarao s ljudima. Njegova riječ ima težinu, a smatram da je Sesar isto to uspio s Hrvatskom izvan terena i na njemu. Nemojmo zaboraviti i prošle godine kad smo razbili Tursku kao domaćina. Znači, ovo je jedna dobra reprezentacija Hrvatske koja ostvaruje pobjede i može puno."

Veliki rezultat za hrvatsku košarku bi bio da odemo na OI...

"Moramo vjerovati da to možemo, odnosno da bi ove OI mogle biti i s hrvatskom košarkaškom reprezentacijom na turniru. Koliko sam realan ne znam, ali iskreno bih volio da izborimo OI. Zbog naših ljudi, zbog naše košarke, zbog samih košarkaša."

Mario Hezonja igra kao zmaj. Prije tri je dana Dubrovčanin protiv Brazila (91:81) u Opatiji, u posljednjoj pripremi za kvalifikacije za Olimpijske igre, za dva poena srušio svoj dotadašnji osobni rekord (37 protiv Slovenije 2021. godine), čime je došao na korak do Dražena Petrovića. Legendarni Dražen na vrhu je s postignutih 48 poena na jednoj utakmici, bilo je to protiv Estonije 1993. godine, a sada je Hezonja izbio na drugo mjesto. Hezonja je zabio 39.

"Igra kao zmaj. Mario je sjajan. Prvo što je jako bitno, produžio je ugovor s Realom. Jedino Dario nema još ugovor. To je sve bitno, govorim za ugovore koji su složenoi za sljedeću sezonu, jer je igrač onda rasterećen tog dijela i može se posvetiti treninzima i utakmicama. Bez ikakvih distrakcija pritom, a kad nemaš klub, to ti može biti distrakcija. Međutim, vjerujem u Darija Šarića. On je profesionalac. Svi smo uz naše košarkaše i vjerujemou njih", zaključio je Damir Miljković Cici.