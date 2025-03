Dončić odlično otvorio utakmicu u bitci za LA pa morao izaći zbog ozljede. Zubac solidan

U novom okršaju gradskih rivala iz Los Angelesa, Lakersa i Clippersa, drugom u tri dana, ponovno su slavili košarkaški u zlatnom i ljubičastom. Lakerse je do pobjede 108:102 predvodio sjajni Luka Dončić koji je već u prvoj četvrtini postigao 12 poena nakon čega je morao napustiti parket zbog ozljede noge. Slovenac se ekspresno vratio sredinom druge četvrtine i vodio momčad do pobjede s 29 poena, šest skokova i devet asistencija.

Podršku je našao u 'rookieju' Daltonu Knechtu koji je zabio 19 poena, a LeBron James dodao je 17 koševa i devet asistencija, ali uz loš šut iz igre (6/17) i čak osam izgubljenih lopti. Najbolji strijelac utakmice bio je Kawhi Leonard s 33 poena i 10 skokova, a kod Clippersa su se još istaknuli i Kris Dunn s 15 poena te Ivica Zubac koje je s 12 koševa i 10 skokova stigao do 39. double-double učinka ove sezone. Lakersi su dominirali cijelu utakmicu i ni u jednom trenutku nisu Clippersima dopustili da uđu u vodstvo.

Sjajnu utakmicu odigrao je Jalen Williams u pobjedi svog Oklahoma City Thundera protiv San Antonio Spursa 146:132. Williams je ubaio 41 koš za 33 minute na terenu, a uto je uhvatio i šest skokova te podijelio sedam asistencija i sve to bez ijedne izgubljene lopte. Shai Gilgeous-Alexander dodao je 31 poen za Thunder dok je Stephon Castle s 32 bio najbolji kod poraženih Spursa.

Karlo Matković ubacio je šest poena i uhvatio pet skokova u pobjedi svojih Pelicansa protiv Utah Jazza 128:121. Čak četvorica bnjegovih suigrača zabilo je 20 ili poena, a najviše se istaknuo Kelly Olynyk s njih 26. C.J. McCollum dodao je 25, Zion Williamson 24, a Trey Murphy 20. Najbolji strijleac utakmice bio je Keyonte George s 28 poena, a njegov suigrač Brice Sensabaugh ubacio je 21.

Anthony Edrwards odigrao je još jednu sjajnu utakmicu i s 44 poena predvodio Minnesota Timberwolvese do pobjede protiv Phoenix Sunsa 116:98. Za poraženu momčad Kevin Durant je zabio 26 poena i uhvatio 10 skokova. Immanuel Quickley je s 24 poena bio prvi strijelac Toronto Raptorsa u tijesnoj 104:102 pobjedi nad Orlando Magicom koji je zamalo stigao do produžetaka nakon što su tri minute prije kraja gubili s 12 poena razlike, a onda do kraja utakmice napravili seriju 10:0, ali više od toga nisu mogli.

Jalen Brunson zabio je 31 poen za New York Knickse u slavlju 116:112 nad Miami Heatom. OG Annunoby zabio je 23 za pobjednički sastav, a Karl-Anthony Towns zabio je 19 poena i uhvatio 16 skokova. Bam Adebayo je s 30 poena bio prvi strijelac Miamija, a Tyler Herro je dodao 22.

