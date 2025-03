Zubac otvorio dušu za RTL: 'Ulazim u najbolje godine i propuštam velika natjecanja...'

Prolaze mi najbolje godine, a Hrvatske nema na velikim natjecanjima. Tužno je to poruka iz Los Angelesa u kojem smo ekskluzivno razgovarali s najboljim hrvatskim košarkašem Ivicom Zubcem koji igra najbolju NBA sezonu. Noćas je ostvario 37. double double učinak ove sezone i to u gradskom derbiju protiv Lakersa. Priča Maje Oštro Flis i Marka Vargeka.

Bitka za LA i Big Z is On Fire. Ivica Zubac igra briljantnu sezonu. Noćas je Lakersima u gradskom derbiju ubacio 27 koševa uz 16 skokova 13 od 15 iz igre, sjajnih 87%. No, Luka Dončić je ipak slavio 26. Rođendan. Ubacio je 31 koš na kraju slavlje Lakersa 106 102. No, vratimo se divu iz Mostara. Što je razlog eksplozije ove sezone?

"Iskustvo, rad, strpljenje, čekanje svoje prilike. Sve se spojile u jednu. Ove godine dobio sam više šansa napadački, više minuta i i pokazao se rad, rad koji svake godine, svako ljeto koje provedem radeći."

Zubac je u NBA-u u već 8 sezona. Noćas mu je bila jedna od najboljih utakmica. Rekord je i dalje 31 koš i 29 skokova protiv Indiane 2022. Uoči sezone stigao mu je novi ugovor. Clippersi su ustanovili veliku trojku kakva je s Leonardom, Jamesom Hardenom i Ivicom Zubcem. Preselili u novu dvoranu pa više ne dijele prostor s Lakersima. I profesionalno ne može bolje.

"Ma super, tu sam već šest - sedam godina, ne bih mijenjao za ništa. Cijene me dosta ljudi u klubu, suigrači, treneri... Zadovoljstvo mi je igrati svaku utakmicu, tako da se ne bih bunio da ostanem tu što duže. Ako može i do kraja karijere."

Speaker2: Los Angeles je grad koji je obilježio njegovu američku avanturu. Prve dvije i pol sezone odigrao je baš u dresu Lakersa.

"Imaš sve. Stvarno je jednostavan život. NBA klubovi su tako postavljeni da ima milijun ljudi koji rade za nas, koji nam olakšavaju svaki korak života. I stvarno je zadovoljstvo igrati ovdje, ali volim ja Hrvatsku malo više."

I zato bo0li ne odlazak nba Eurobasket. Što reći? Kako ste to doživjeli? Kako to komentirate?

"Pa ništa, teško. Nažalost, mislim da ulazim u svoje najbolje godine i propuštam velika natjecanja. Ali što je tu je, FIBA je napravila tako da kvalifikacije ne možemo igrati mi NBA igrači, Nažalost, ne mogu pomoći reprezentaciji u tim kvalifikacijama. Volio bih Vviše od ičega da sam mogao igrati kvalifikacije, a da izborimo to. Ali što je tu je. Nažalost, takva je situacija, treba se boriti, treba se raditi. Treba se krenuti s djecom od nižih uzrasta. To je neka priča za duže intervjue.

Dobra je stvar što vremena za razmišljanje nema. NBA. je brutalan. Zubac je s 12,6 skokova po utakmici trenutačno četvrti skakač lige. Prava centarska elita iz Hrvatske.