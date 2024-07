UŽIVO

Polufinale olimpijskog kvalifikacijskog turnira

Mjesto održavanja utakmice: Dvorana mira i prijateljstva (Pirej)

Početak: 20.00

Glavni kanal RTL-a i platforma Voyo prenose ovu ključnu utakmicu kojom dolazimo do velike prilike za OI

Domagoj Pancirov i Roko Leni Ukić komentiraju

Hrvatska - Dominikanska Republika 53-53 (16-15, 21-17...)

Hrvatska košarkaška reprezentacija utakmicu protiv Dominikanske Republike, ozbiljne reprezentacije koja ima 6-7 dobrih igrača, započela je u sastavu - Hezonja, Zubac, Šarić, Filipović i Smith. Po prvi put u povijesti izašli smo na megdan na jednom košarkaškom parketu protiv Dominikanaca. Povijest nam nije naklona protiv takvih ekipa, jer egzotične košarkaške reprezentacije su naša boljka.

Zubac koristio visinu u prve dvije četvrtine

Prva akcija je bila spuštanje prema Zubcu, jer imamo visinsku prednost u odnosu na Dominikance i jači smo. Tu je naša prednost. Montero je najpotentniji napadač Dominikanaca. Dominikanci su u svom prvom napadaku napali na centralni pick. Nakon trice Dominikanaca, Šarić je u sljedećem napadu, na blok Filipovića, asistirao Zubcu za prvi poen Hrvatske. Međutim, nakon dvije početne minute Dominikanska Republika je imala 5-2. Hezonja i Zubac su u 7.32 u prvoj četvrtini kombinirali za četvrti poen Zubca, a onda je Super Mario pokazao kvalitetu u obrani i pomogao da Šarić zabije za 6-5 prvo vodstvo nakon malo više od tri minute igre.

Duarte nam je u prvoj četvrtini radio probleme asistencijama, ulazima, probijanjima. Probio je Marija u dvije situacije hladno, na što je Roko Ukić poludio:

"Ne može tako Mario dopustiti".

Vargas je vrlo brzo napravio dva faula, a on je Dominikancima u rosteru jedini pravi centar.

Smith je 3.40 u prvoj četvrtini polaganjem poravnao na 12-12, nakon opasnih -6. Andreas Felize pokazao je kako zna uzvratiti. Ubrzo su opet bili u prednosti.

"Montero je za mene NBA talent, strašan napadač", tvrdi Roko Leni Ukić.

1.38 prije kraja prve četvrtine su u igru ušli Krušlin i Nakić. Zanimljivo, ali bolje smo stajali obrambeno u prvoj četvrtini nego napadački. 33.6 sekundi do kraja, Hrvatska je napravila tek treći prekršaj. Bio je to onaj Brankovića. Prva četvrtina završila je vodstvom Hrvatske 16-15. Napadački nismo bili goropadni, ali obrana je bila dobra. Uz to, Zubac je Vargasa uništio.

Serija 10-0 Hrvatske u drugoj četvrtini

Smith, Krušlin, Branković, Šarić i Nakić su započeli drugu četvrtinu. Smith je u prvoj četvrtini zabio 4 poena, a Krušlin je zabio tricu u posljednjoj sekundi napada u drugoj, za prvih +4 Hrvatske - 19-15 - samo minutu i nešto sitno u drugoj četvrtini.

Montero je u prolazu blokirao Šarića na polaganju. Nisu se predavali, a Pena je dobro čuvao Šarića. Hrvatska je obrambeno dobro stajala. Imali smo +5 skokova do 6;02 u drugoj od Dominikanaca, koji su niži. Branković je dao napadački obol. Odlično je skakao pod košem, koristio visinu. Međutim, Duarte je vratio sjajnom akcijom prednost 26-25 Dominikanskoj Republici. Hezonja je u tim trenucima gubio dvoboj protiv Duartea, paklenog beka koji ima sve. U prvih 17 minuta obrana je bila glavna, manje napad, a tome u prilog idu samo 52 ubačenih poena kombinirano.

Zubac je 9 poena zabio do 3.11 prije kraja druge četvrtine. Bio je naš najbolji košarkaš. Hrvatska nije pronalazila način kontinuirano imati vodstvo. Padali su na gluposti u igri i Dominikanci su žilavo puhali za vratom poput kakvog pit bulla. Nedostajao je napadački učinak Hezonje i Šarića. Zubac je potegao. Marija nije išlo nikako. Dvije minute do kraja prvog poluvremena, odnosno do odmora, isforsirao je jedan napad bez potrebe. Ali, nisu ni Dominikanci bili na nivou, pa su 1.21 preko Drežnjaka naši košarkaši otišli na +6 razlike. Hrvatska je u tim trenucima reagirala odlično. Problem Dominikanaca je bio taj što su im setovi napada bili loše izvedeni, iako su pogađali u početku. Hrvatska je zaigrala odličnu obranu i Dominikanska Republika nije imala odgovor. Serija 10-0 Hrvatske na krilima Zubca koji je u prvih 20 minuta zabio 13 poena dovela nas je na 35-27 35.8 do kraja druge četvrtine. Dominikanci nisu radili ono što su trebali. Ne setove napada od 20 sekundi, nego organiziranije. Imali smo 20 skokova u odnosu na 11 Dominikanaca nakon prve dvije četvrtine. Prolazili smo puno bolje preko blokova u napadu.

Žilavi Dominikanci i pakleni Duarte

Zubac je bio uvjerljivo naš najraspoloženiji igrač u napadu, s gotovo nepogrešivim šutom: 4/4 iz igre, a 5/6 u slobodnim bacanjima. Dodao je i dva skoka te jedan asist.

Montero i Duarte samo da se ne razmašu u trećoj i četvrtoj četvrtini. Šarić, Smith, Filipović, Zubac i Hezonja su započeli u trećoj četvrtini. Felize je zabio koš faul. Hezonja je napravio faul i Dominikanci su došli odmah na -3. Na svu sreću, promašio je Felize, a Mario u napadu otišao do kraja za 39-34 Hrvatske. Šarić je anulirao koš Duartea, košarkaša Sacramento Kingsa. 8:06 do kraja treće je bilo 41-36 za naše. Pena je napravio faul u napadu, a Hezonja to nije iskoristio za dvicu. Nunez i Zubac vodili su bitku, a Vargas je pokušavao nešto učiniti da spriječi Zubca. Hezonja je sredinom treće dionice ubacio važnu tricu. Zubac je zabio 17 do 5;36 do kraja trećine, nakon 25 minuta igre. Bio je neriješiva enigma. Odlično je branio reket. Montero je do 4:33 prije kraja treće četvrtine zabio samo 5 poena. To je bio hendikep za Dominikace. Duarte je potegnuo, dao sve od sebe, pogađao čudne šuteve pod faulom od table. Duarte je 4.17 do kraja treće bio na 15 poena. Međutim, 3;50 prije kraja suparnik se vratio i došao na -3 (50-47) - 3,35, izašli su iz bonusa. Nunez je napravio faul. Šarić je 3,33 do kraja četvrtine bio na sedam poena. Tri minute prije kraja dionice, Šarić je napravio veliki potez coast to coast za 47-53 prednost Hrvatske. Duarte je treći dio završio sa 17 poena. Smith je čuvao Montera. Bila je baš tvrda utakmica, prva takva na turniru od hrvatske reprezentacije.

Duarte je uzeo loptu i Nunez je u posljednjem napadu zabio za izjednačenje. Sedam poena je u trećoj zabio Hezonja.

"Ajmo raditi akcije, blokove, iskoristimo blokove", crtao je Sesar na time outu igračima.

"Neka Dario bude onaj koji dolazi u igri, idemo na blok", dodao je izbornik Hrvatske. Sesar je primijetio da imamo problema u napadu, pa je savjetovao da budu košarkaši oragniziraniji na agresiju Dominikanaca. Montero je bio na 0-8 nakon treče dionice. Dominikanska Republika imala je bolji put jedino sa slobodnih bacanja. Sve drugo je bilo na strani Hrvatske.

20.00 - Počela je utakmica. Sretno Hrvatska!

19.55 - Ostanite stajati, na redu je himna Dominikanske Republike.

19.54 - Ustanite dame i gospodo, svira se Lijepa naša.

19.53 - Počeo je prijenos na RTL-u. Roko kaže kako Hrvatska igra protiv atipične ekipe, a Hrvatska ima povijest protiv takvih momčadi. Nemaju dva stožerna igrača, Delgada i Karla Anthony Townsa.

19.21 - Jurica Golemac, najbolji junior kojeg je vodio Neven Spahija, ili bar ponajbolji, o svom mentoru i prijatelju rekao je:

"To je sad već odnos mene i Spahije, ne kolegijalna veza i prijateljstvo. Ja i Spahija se jako dugo poznajemo i lijepo što jedan takav trener misli o meni. Iako, možda Spahija, moj mentor, nije baš preobjektivan kad govori o meni, jer nas veže stvarno puno. Od juniora, pa smo skupa otišli u Olimpiju, ostali u kontaktu. Puno ga kao trenerskog mentora pitam, zovem učim. Bliski smo. Puno smo toga prošli u košarkaškom smislu, bio sam kod njega u Veneciji, pokazivao mi je neke stvari, naučio sam nešto novo".

19.19 - Bit će teška utakmica, ali jednu stvar Spahija ističe:

"Sesar radi dobar posao, pogodio je sa selekcijom igrača i kemijom. Kemija je osnova svega, bez kemije nema ništa. Prvo je skupio dečke, pogodio s onima koji žele igrati za Hrvatsku, koji imaju patriotizam u sebi, a Sesar je u tom segmentu selektiranja baš pogodio. Hrvatska košarkaška reprezentacija je jako dobro selektirana, a ovo su uglavnom igrači koji su oduševili u Istanbulu na turniru i iz treće jakosne lige, da se tako izrazim, vratili Hrvatsku u drugu", priča nam Neven Spahija.

18.40 - Ako prođemo Dominikansku Republiku, u finalu za OI čeka nas Grčka. Znali smo, bolje rećeno pretpostavljali, da ćemo morati dobiti sve do kraja i da će Grčka biti ta na kraju.

Grčka košarkaška reprezentacija plasirala se u finale kvalifikacijskog turnira za ovoljetne Olimpijske igre u Parizu nakon što je u polufinalu, u Pireju, bila uvjerljiva protiv Slovenije pobijedivši 96-68 (32-14, 15-19, 19-17, 30-18). - Više o tome čitajte - OVDJE.

18.15 - Neven Spahija, košarkaški trener, analizirao nam je jučer u podcastu Dominikansku Republiku...

"Vjerujem u pobjedu protiv Dominikanske Republike, ova reprezentacija to itekako može. Oporavak je vrlo bitna stavka. Dva dana je dovoljno odmora da se energetski Hrvatska napuni i vrati na razinu koju su pokazali protiv Slovenije. Dominikanci su šuterska ekipa, ovise o bekovima. Međutim, možemo im nametnuti defanzivno bilo koji model. Teško je danas igrati samo sa trojicom na istoj ili sličnoj poziciji, kao što to Dominikanci igraju na krilima svojih vanjskih igrača. Mislim da imamo više talenta od njih, neupitno više. Po meni, nedostaju Šamanić, Matković i Bogdanović koji je rekao da je umoran i da mu treba vremena".

Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20.00 u Pireju igra polufinale olimpijskog kvalifikacijskog turnira.

Suparnik odličnim izabranicima Josipa Sesara je nezgodna i nepredvidiva Dominikanska Republika, vrlo jaka na bekovima, ali manjeg talenta od hrvatske košarkaške reprezentacije. Hrvatsku košarkašku reprezentaciju dvije pobjede dijele od Olimpijskih igara, ali do tog cilja put je paklen. Osim Dominikanaca za koje neće igrati Karl Anthony Towns i hvala Bogu na tome, u drugom polufinalu sastaju se Slovenija i Grčka, domaćin, reprezentacija koja je dosad najviše pokazala na turniru.

Uoči utakmice u podcastu Net.hr-a smo ugostili Nevena Spahiju, proslavljenog košarkaškog trenera iz Šibenika za kojeg je bivši košarkaš, danas trener ABA ligaša Dubai, poznati Jurica Golemac, negdje smo pročitali, netko nam je rekao, navodno, najbolji junior kojeg je Spahija trenirao u karijeri prepunoj uspjeha i postignuća...

Foto: Tibor Jurjevic/PIXSELL

"Hahaha", nasmijao nam se maloprije Jurica Golemac na ovu našu izjavu...

"Hvala Spahiji na lijepim riječima. Nije to više između Nevena i mene ni prijateljstvo, nego jedan odnos. Ja i Spahija se jako dugo poznajemo i lijepo što jedan takav trener misli o meni. Iako, možda Spahija, moj mentor, nije baš preobjektivan kad govori o meni, jer nas veže stvarno puno. Od juniora, pa smo skupa otišli u Olimpiju, ostali u kontaktu. Puno ga kao trenerskog mentora pitam, zovem učim. Bio sam i u Veneciji ove godine kod njega. Neven Spahija mi je i više nego prijatelj i kolega", priča nam Jurica Golemac koji se javio iz Dalmacije, gdje je na odmoru...

"Jao kao navijač Hrvatske večeras očekujem pobjedu protiv Dominikanske Republike. Gledat ću utakmicu na RTL-u, ako me raznorazni pozivi poslovne naravi ne odmaknu od ekrana. Očekujem pobjedu, volio bih pobjedu. Imamo kvalitetu i dan odmora. Bit ćemo puno svježiji, bolji, s više energije. Susret protiv Novog Zelanda je došao u vrlo kratkom vremenskom periodu od utakmice naših košarkaša protiv Slovenije, moje druge domovine. Tu su se košarkaši Josipa Sesara emotivno i fizički ispraznili, a imali su manje od 20 sati do novog sraza na zahtjevnom turniru. E, ovo je sad druga priča".

Golemac je kazao i sljedeće:

"Svježiji i odmorniji dočekuju ovaj dvoboj. Moram naglasiti kako nije lako igrati tako važne i jake utakmice s tako kratkim vremenskim razmakom, uz ogroman pritisak, očekivanja javnosti. Isto tako, rotacija Hrvatske nije toliko kvalitetna da netko može nadomjestiti Darija Šarića, Marija Hezonju, Ivice Zubca. Da se razumijemo, svi koji ulaze su odlični, ali spomenuta velika trojka ove Sesarove družine nosi sve i o njima puno toga ovisi. Teško je njih nadomjestiti. Pozitivan sam i očekujemo svi pobjedu i finale".

Inače, utakmica Hrvatske i Dominikanske Republike prenosit će se u prijenosu UŽIVO na glavnom kanalu RTL televizije i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Neven Spahija: 'Hrvatska ima jako talentiranog igrača. Dugo nisam vidio nekog da sa 17. tako igra'.