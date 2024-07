Veljko Mršić, bivši elitni hrvatski košarkaš, reprezentativac i izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije, tvrdi kako je reprezentacija Dominikanske Republike, s kojom Hrvatska sutra igra u Pireju u polufinalu olimpijskog kvalifikacijskog turnira od 20.00 uz izravni prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo, bolja selekcija od Novog Zelanda.

Iako neće igrati Carl Anthony Towns, NBA zvijezda koja nastupa za Dominikansku Republiku, radi se o momčadi koja je stvarno dobra i bez njega.

Foto: Profimedia

Naši su košarkaši u natjecanju u skupini deklasirali favoriziranu Sloveniju 108:92, pa u drugom kolu pretrpjeli poraz od Novog Zelanda 90:86 i osvojili prvo mjesto u grupi.

U drugom polufinalu će igrati Grčka i Slovenija, što je puno zvučniji par. U nedjelju je finale, a samo pobjednik ide u Pariz...

Josip Sesar i njegovi košarkaši imaju se čemu nadati, a to je najbitnije u čitavoj priči. Da je hrvatska košarkaška reprezentacija u igri za Olimpijske igre. Računica je jasna. Moramo dobiti obje do kraja ako mislimo u Pariz. Vidjeli smo na ovom turniru da svatko svakog može dobiti. Domaćin Grčka je pokazala dosad najviše na turniru, ali to ne znači da ih Luka Dončić i Slovenija ne mogu pobjediti.

"Imamo se čemu nadati, to sigurno. Hrvatska košarkaška reprezentacija je napravila ono što je i htjela. Izbjegli smo Grčku u polufinalu. Prvu utakmicu smo odigrali jako dobro, Sloveniju smo uvjerljivo porazili. Drugu utakmicu protiv Novog Zelanda potrošili smo se fizički na kraju. Uz to, razmak između utakmica je bio manji od 24 sata. U zadnjoj četvrtini smo izgubili stečenu prednost i zabili premali broj poena. Međutim, izgubili smo samo 4 poena, dobili Sloveniju 16 i u dobroj smo poziciji", kazao je za Net.hr u uvodu razgovora Veljko Mršić, aktualni trener ACB ligaša Río Breogána.

Utakmica protiv Dominikanske Republike bit će izuzetno zahtjevna. Imaju jako dobru, analiza Veljko Mršić, vanjsku liniju. Možemo očekivati sličnog suparnika kao što je bio Novi Zeland.

"To je taj stil košarke. Novi Zeland i Dominikanska Republika su slični. Imaju Dominikanci jako dobre bekove. Jean Montero je jedan od najboljih bekova koji igraju u Europi i španjolskoj ligi. Imaju dobre igrače, bekove koji su zeznuti, ali Hrvatska ima šanse. Igramo dobro i ono u čemu je naša prednost je snaga, a prednost Dominikanske Republike je u vanjskoj liniji", izjavio je Mršić.

Hrvatska će morati obrambeno dobra, ako misli zatvoriti brz protok lopte, tranziciju, šuteve, pick and roll i pick and pop igru i, općenito, brzu igru suparničkih bekova.

"Moramo zadržati njihove bekove u nastojanju da igraju svoju igru. Dominikanska Republika neće smjeti dolaziti do lakih poena s bekovih pozicija. Bolji postotak šuta za tri poena bi dosta mogao utjecati u ovom dvoboju."

Foto: Profimedia

Protiv Slovenije i Novog Zelanda šutirali smo jako dobro. I u nokaut fazi šut će biti jako bitan.

"Popravka više nema. Hrvatska ima šanse, ali moramo jako dobru utakmicu za pobjedu", govori Veljko Mršić i tvrdi kako je Dominikanska Republika bolja od Novog Zelanda.

"Bit će nam teže protiv Dominikanaca", naglašava poznati trener.

Najjače oružje ove Sesarove Hrvatske je momčad, kemija u njoj, momčadski duh...

"Znaju se uloge u reprezentaciji. Imaju tercet - Zubac - Šarić - Hezonja. Zubac je izuzetno dominantan, sigurno najbolji ventar na turniru. Suparnici imaju loše šuteve za dva poena zahvaljujući njemu i njegovom pristupu u reketu. Šarić je all round igrač koji igra dosta dobar turnir. Ne znam ima li Dominikanska Republika na četvorci takvog košarkaša, igrača koji može parirati našem Dariju. Bit će bitno i kakav će Hezonja biti u utakmici".

Podredio se Mario Hezonja momčadi...

"Igra dobro, ima ga i u skoku, u asistencijama, ima ga svugdje. Protiv Dominikanske Republike morat će imati dobru selekciju šuta. Dobar postotak. Biti ozbiljan, ne samo on nego i svi u obrani. Jer, dominikanske bekove koji su izuzetno dobri nećemo moći zaustavljati jedan na jedan. Prebrzi su i imaju previše kvalitete. Čitava momčad će trebati biti podređena žrtvi, kolektivnoj, spremna na pomoć i u pick igri i u jedan na jedan igri. Možemo ih dobiti, ali morat ćemo biti na visokom nivou. Je, kemiju ova reprezentacija ima, ali lako imati dobru kemiju u situaciji kad pobjeđuješ, kad si u igri, pozitivnoj situaciji, kad je dobro. Treba vidjeti i kad se gubi kako će onda momčad reagirati, treba tada zadržati pozitivnu energiju koja ih sad krasi. Doći će i do takvih situacija i u takvom slučaju isplivat će na površinu ono što je. Imamo kemiju, a to je najbitnije."

Foto: Profimedia

Mršić je produžio ugovor s Rio Breoganom za dodatnu sezonu, do ljeta 2025, priopćio je klub. Obnavljanje ugovora s Mršićem prvi je i važan korak prema slaganju ekipe za iduću sezonu.

Veljko vodi klub iz sjeverne pokrajine Galicije od siječnja 2022. kada je napustio mjesto izbornika reprezentacije Hrvatske. Ove sezone Breogan je zauzeo 16. mjesto među 18 klubova prve španjolske lige, spasivši se ispadanja. Vodio momčad tijekom protekle tri povijesne sezone u kojima je jednom izboren nastup u španjolskom kupu i povratak u europska natjecanja.

"Dobro mi je u Španjolskoj, zadovoljan sam. Radimo dobre stvari, promoviramo mlade ograče. Prvi ih put dovodimo u ACB ligu i ono što me čini sretnim je što rezultatski ostvarujemo cilj iz sezone u sezonu. Prošle sezone smo igrali FIBA Champions Leaue. Svi smo zadovoljni, čitav razvojni krug je zadovoljavajući, jer na svim poljima radimo i prosperiramo dobro. Svi znamo da je ACB najjača domaća košarkaška liga u Europi, iza Eurolige."

Foto: Profimedia

Znači, nominalno treće najjače klupsko natjecanje na svijetu, iza NBA lige i Eurolige...

"Jedan sam od rijetkih stranih trenera u ligi, nema nas baš puno. Radimo, igramo, za sad je dobro",govori Veljko Mršić.

O košarkašima koji su trebali biti u rosteru Hrvatske u Pireju, Veljko Mršić nije htio puno pričati...

"Nema potrebe za tim. Ne znam što se događa niti s Lukom Božićem niti s drugim igračima. Nisam unutra da mogu takvo što komentirati, ali tko nije sto posto unutra, bolje i da nije dio rostera Hrvatske za ovakav jedan turnir. Kažem, nisam više unutra da mogu komentirati, ali svi oni koji žele igrati za Hrvatsku trebaju biti dio rostera reprezentacija u svakom trenutku, a ovi drugi neka ne igraju i to je to. Svak' sebe treba pogledati u ogledalo."

Grčka je najveći favorit za prvu poziciju i vizu za Pariz. Ukoliko Hrvatska kreira senzaciju i izbori OI, to će biti, priča Mršić, u rangu s nekim od velikih rezultata hrvatske košarke i medalja iz prošlosti.

"To bi bilo ravno nekim medaljama koje smo prije osvajali. Na OI igrama su svi u nekoj konkurenciji za medalju, ako su u formi. Ima za sad 12 reprezentacija, čekaju se finalne 4 i to će biti baš napet i jak turnir. Bit će to velik i bitan turnir, jer Olimpijske igre su najveće i najjače natjecanje na svijetu što se tiče reprezentacija u košarci. Jako bi bilo bitno biti dio toga. Za Hrvatsku košarku bi to bio veliki povratak tamo gdje pripada, među najbolje na svijetu", zaključio je Veljko Mršić.

