Predrag Šarić nije optimističan glede šansi hrvatske košarkaške reprezentacije u sutrašnjem finalu protiv moćnih Grka, domaćina.

Ono što je vidio u Pireju, na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u igri Hrvatske do finala i 40 minuta od Pariza, igri Hrvatske bi na kraj stala i Mona Lisa. Darijev tata, bivši košarkaš slavne Šibenke, kritičan je nakon utakmica protiv Novog Zelanda i Dominikanske Republike.

"Znam da su sad svi u euforiji jer su naši košarkaši u finalu olimpijskog kvalifikacijskog turnira, ali ako se ne uozbiljimo pod hitno, neće biti dobro protiv Grčke. Nisam zadovoljan, još manje optimističan", kazao nam je Predrag Šarić odmah po završetku uzbudljive polufinalne utakmice Hrvatske protiv Dominikanske Republike.

Hrvatska košarkaška reprezentacija igrat će protiv Grčke u nedjelju od 20 sati finale kvalifikacija za odlazak na Olimpijske igre, u polufinalu u Pireju pobijedila je Dominikansku Republiku 80-77 (16-15, 21-17, 16-21, 27-24).

Ivica Zubac bio je najbolji hrvatski košarkaš s 25 poena te devet skokova. Iz igre je Zubac gađao 10-10 uz 5-6 s linije slobodnih bacanja. Po 14 poena su ubacili Jaleen Smith i Dario Šarić, s tim da je Šarić tome dodao tri asistencije i pet skokova, a Smith po tri asistencije i skok. Mario Hezonja je ubacio 12 poena uz četiri dodavanja i pet skokova.

"Očekivali smo to finale protiv Grčke, a ovo je večeras bilo sretno i spretno od naših. Samo to. Ovo što sam vidio dosad u ove zadnje dvije utakmice u Pireju, ne obećava mi baš nešto. Treba biti iskren i reći kako stvari stoje. Slovenija nas je sve zamaskirala, očarala, zavarala. Ima toliko toga za popraviti, za pričati što nije dobro, od skoka, kontranapada do neorganizirane igre. Takvom igrom protiv TOP ekipa mi ne možemo ništa. Nisam optimista", iskren je Darijev tata.

U poraženoj reprezentaciji najbolji je bio Christopher Duarte sa 17 koševa, dok su po 13 dodali Jean Montero i Andreas Feliz. Montero je podbacio, imao je u jednom trenutku šut 1-10, odnosno 0-9.

"Na svu sreću da je Montero bio out. Nisam vidio neko pomaganje naših u igri. To ide tko pogodi i na Ivicu Zubca. Samo loptu daj Ivici i on će riješiti. To tako ne ide. Ispalo je na svu sreću dobro na kraju. Odigrali su momci dvije-tri minute dobro u zadnjoj dionici."

Nije tu stao. Nastavio je pričati što ga je neugodno iznenadilo...

"Imamo loptu i +4 i umjesto da završimo utakmicu, mi radimo neki faul, gubimo loptu, sami sebi pucamo u nogu, onako iz fore. Protiv Grčke će nam trebat drastično bolja igra. I oni koji budu ulazili, kao i starteri, svi će trebati biti na nivou. I moj Dario. I on pogotovo. Ako se kockice ne poslože baš onako kako treba, kako oni to znaju odigrati hrabro, čvrsto. Sretni smo zbog finala, jesmo. U jednoj utakmici sve je moguće. Možemo dobiti Grčku sad i više nikad, zašto ne. To je takva situacija. Uz Zubca ne vidim nikog da potegne. Mora se baš sve poklopiti, od obrane do zajedništva. Uz dečke sam svim srcem, da se razumijemo, ali moramo povezati Zubca, Smitha, Darija i Marija. To sutra mora biti na nivou. Ne smijemo toliko griješiti."

Kako Predrag gleda na partiju svog sina?

"Kako je odigrao moj Dario? Ne preuzima odgovornost u igri. Ljutim se malo na njega, moram, znam koliko može. Dario nikakvu prednost u pojedinim situacijama nije dao, a trebao je. Pa, ako ostane na tebi manji, pa spusti se Dario, sine moj, na tu centarsku poziciju i vidi lijevo ili desno, ako te udvoji. Ne znam, kao da je blokiran. Ima tu loptu, jak je na njoj, pa koliko mu teško može biti probiti u takvoj situaciji kad je na njemu manji košarkaš. Mora protiv Grčke preuzeti odgovornost. Mora to kompletno od svih biti bolje. Zubac je na nivou, ali i ostali će mu se trebati priključiti", zaključio je Predrag Šarić.

