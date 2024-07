Hrvatska košarkaška reprezentacija u dramatičnoj završnici svladala je dominikansku republiku i osigurala finale kvalifikacijskog turnira u Pireju. U nedjelju ih čeka domaćin Grčka, a pobjednik će osigurati plasman na Olimpijske igre u Parizu. Hrvatske košarkaške predvodio je raspoloženi Ivica Zubac koji je imao 25 poena i 9 skokova.

Izbornik Josip Sesar bio je silno zadovoljan prolaskom:

"Odigrali smo dobru utakmicu, defenzivno možda i najbolju utakmicu u zadnje dvije, tri godine. U prvom dijelu smo igrali pametno u napadu, ali nismo pogađali otvorene šuteve. U trećoj četvrtini smo mogli prelomiti utakmicu, imali smo deset razlike i oni su se vratili u ogled. Pali smo u drugom dijelu sa snagom"

Zatim je najavio finale protiv Grčke:

"Komentirali smo u svlačionici kako su se ovakve utakmice u prošlosti znale gubiti, nadam se da smo sada malo promijenili tu karmu i da ćemo ovakve utakmice privoditi u svoju korist."

Hrvatska ima nešto manje od 24 sata za pripremu što je svakako premalo.

"Većina naših igrača poznaje Grke. Bitno je da se naspavamo i odmorimo. Grčka je domaćin, favorit, imaju devet igrača iz Eurolige, dva iz Eurokupa i jednog iz NBA-a, to dovoljno govori. No mi idemo hrabro u svaku utakmicu i tražit ćemo svoj put do pobjede", rekao je Sesar pa dao odgovor na pitanje kako zaustaviti glavnu zvijezdu Grka, Giannisa Antetokounmpa.

"Svim dozvoljenim sredstvima", zaključio je izbornik kroz smijeh.

