Rasprodana dvorana čeka ključnu bitku za EuroBasket: Hrvati protiv Francuske bez dva bitna igrača

U legendarnoj dvorani Jazine košarkaška reprezentacija Hrvatske odradila je posljednji trening uoči utakmice Hrvatska – Francuska, prvi put u punom sastavu jer se reprezentaciji tek danas priključio i Mario Hezonja, objavio je HKS.

Posljednje minute treninga bile su otvorene za predstavnike medija te su uoči ključne utakmice kvalifikacija pred kamere stali izbornik Josip Sesar, kapetan Mario Hezonja i reprezentativac Luka Šamanić.

Izbornik reprezentacije Josip Sesar najavljuje da će reprezentacija dati svoj maksimum.

"Svi znamo da je ova utakmica 'pobijedi ili ostani kod kuće'. Nemamo izbora, dat ćemo sigurno sve od sebe. Dobro smo trenirali, no imali smo i određenih problema. Mario Hezonja nam se zbog obaveza u Real Madridu priključio tek na današnjem treningu, zadnjem treningu pred utakmicu. Nažalost, imamo i dvije ozljede – Danko Branković i Luka Božić neće nastupiti na sutrašnjem susretu, što nam je dosta veliki hendikep. No, ostali će sigurno napraviti sve da se pokažemo u najboljem svijetlu, da odigramo dobru utakmicu, a nadamo se i odličnoj atmosferi.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ste se pripremali u smislu psihološkog pristupa?

„Razgovaramo, svaki dan imamo i video analize i ukazujemo na sve situacije. Što se psihološkog pritiska tiče, nismo položili u Sarajevu u trećoj četvrtini, i to je veliki problem. Međutim, idemo dati najbolje što se može. Francuzi jesu jaki, izuzetno su atletski moćni. Imaju i osam euroligaških igrača i četiri iz Eurokupa. No, mi se spremamo, napravili smo dobrih pet treninga, iako nažalost imamo te ozljede i hendikep što nam se Mario Hezonja tek danas, ali i Francuzi imaju neke unutarnje probleme. Na kraju krajeva, pet na pet se igra na parketu i mi moramo odigrati visokoenergetsku utakmicu u radnom dijelu i ne dozvoliti igračima Francuske da se rastrče po terenu, nego ih svesti na igru pet na pet i na taj način im pokušati smanjiti broj poena.“

Atmosfera će biti odlična, a Jazine su odavno rasprodane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već se mjesec dana o tome pričalo i osobno sam imao milijun poziva za taj zlatni komadić ulaznice, međutim kapacitet je takav kakav jest. Nadam se zaista poticajnoj atmosferi i da nam publika bude doslovno šesti igrač“

Mario Hezonja je ponovno kapetan reprezentacije i ističe zajedništvo ekipe:

"O očekivanjima od utakmice ne moramo ništa govoriti. Ovo je najvažnija utakmica za nas, jer nam je skupina takva kakva je. Svi se u ekipi znamo odavno, znamo sustave akcije i sustave obrane, to je jedna od najvažnijih stvari koju prije nismo imali – to zajedništvo koje sada imamo nam je i najveći adut. O Francuzima ne treba ni govoriti. Da dođu s prvom ili šestom ekipom, sve su to ozbiljni euroligaški igrači.Prije svega se želim zahvaliti predsjedniku i glavnom tajniku Saveza. Imali smo jedan sastanak nakon što smo izgubili od Bosne i tada sam predložio Jazine. Mislim da je ovo hram naše košarke i da je ovo najbolja ideja za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, ovo bi trebao biti naš dom.Nosimo se super zato što pritiska nema, to bi stvorilo paniku. Svi znamo da je ulog EuroBasket. Kao ekipa ne razmišljamo o tome, važno nam je zajedništvo, zajedno smo sad već pune tri godine, od Turske. Bila bi zaista šteta da nismo opet svi zajedno s našim NBA igračima, priželjkujemo to“, kazao je Hezonja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmica Hrvatska – Francuska na rasporedu je u petak, 21. veljače, dok 24. veljače Hrvatska igra posljednju kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo na Cipru.