Trade Luke Dončića iz Dallas Mavericksa u Los Angeles Lakerse i dalje je glavna tema košarkaških rubrika u SAD-u i jedna od najvrućijih tema u košarkaškom svijetu. Spektakularna i filmska razmjena sadržavala je trade čudesnog slovenskog košarkaša za elitnog centra Anthonyja Davisa, koji je iz LA Lakersa prešao u Dallas Maverickse, a sklopu tog blockbuster posla uz Dončića su u Lakerse otišli Maxi Kleber i Markieff Morris, a u Dallas Max Christie i izbor prve runde drafta 2029. godine.

'Budalasta, nerazumna i impulzivna odluka Dallasa'

U razmjenu je uključen i Utah Jazz koji je dobio Jalena Hood-Schifina iz Lakersa te dva izbora druge runde ovogodišnjeg drafta. Posao su u potpunoj tajnosti ekspresno odradili generalni menadžeri Nico Harrison iz Dallasa koji se riješio franšiznog igrača i Rob Pelinka iz Lakersa, koji je, čini se, prošao jako dobro ovom razmjenom.

Ugledni američki New York Times donosi ekskluzivni insajderski uvid u trade koji je šokirao Ameriku, Sloveniju, čitav sportski svijet. Točnije, pogled iza kulisa ključnog lika ove zamjene.

Foto: Profimedia Luka Dončić u Lakersima

"Javnost smatra Dallasovu odluku da tradea Dončića budalastom, nerazumnom i impulzivnom. Međutim, oni koji doista poznaju Nica Harrisona tvrde da u njegovom tijelu nema jedne impulzivne kosti", slikovito piše New York Times.

'Interna zavjera u Dallasu teška 345 milijuna dolara'

Španjolska Marca prenosi pisanja New York Timesa i donosi tekst pod nazivom:

"Postojala je interna zavjera u Dallasu za Dončićev transfer. Lažna ozljeda, izgovor za loše fizičko stanje i ugovor od 345 milijuna dolara"...

Amerikanci pišu, a Španjolci prenose kako je iz Dallasa procurilo da su izvješća o Dončićevom lošem fizičkom stanju navela Maverickse da razmjene slovensku superzvijezdu. New York Times je, prema izvorima iz Mavsa, objavio da u stvarnosti ova ozljeda nije 100% stvarna te da je bivši igrač Real Madrida na odmoru kako bi poboljšao fizičku formu.

Što se tiče financijskih razloga, dodaje se da Dallas Mavericski nisu planirali najvećoj zvijezdi momčadi dati supermax ugovor težak 345 milijuna dolara:

"Da je Dončić ostao u Dallasu, slijedio bi mu megaugovor od 345 milijuna dolara za pet godina. Iz pouzdanih izvora doznajemo da Mavsima nije padalo na pamet ponuditi to Slovencu", piše New York Times.

Što se tiče lažiranja ozljede, New York Times navodi i ovo:

'Upravo je njegovo loše stanje natjeralo Harrisona da pokrene trade'

"Dončić je u studenom propustio pet utakmica. Službeno zbog iščašenja zgloba, ali doznajemo da to nije potpuno istinito te da je u to vrijeme Dončić bio na dopustu kako bi popravio svoju fizičku formu. Upravo je njegovo loše stanje natjeralo Harrisona na pokrene trade."

Tvrdi se i da su sumnje Nica Harrisona u Dončićevo buduće fizičko stanje bile odlučujuće u zatvaranju transfera Luke Dončića...

"Postoje ljudi koji se uklapaju u nešto i oni koji doprinose nečem. To su dvije različite stvari. Mislim da ljudi koji dolaze doprinose našoj kulturi", izjavio je Nico Harrison, generalni menadžer Dallasa i veliki ljubitelj fizičke pripreme na konferenciji za novinare kako bi objasnio Dončićev transfer.

Razlozi za to su opet loše Dončićeve fizikalije: "Harrison je bio zabrinut da će se Dončićevo tijelo slomiti ranije nego što itko može zamisliti. To ga je toliko morilo da je osjetio kako umjesto Dončića mora dovesti nekoga tko bi jednog dana mogao biti MVP."

Sklonost alkoholu i debljanju?

U moru svega i svačega o Luki Dončiću spominju se, osim sklonosti debljanju i šokantni navodi poput alkohola i kocke. Navodni nezdravi život čovjeka koji doslovno uči Amerikance igrati košarku spominje se kao također jedan od glavnih razloga što su ga se Mavericksi riješili. Jedna od teorija tako glasi i da je Luka Dončić morao napustiti Dallas zbog problema s alkoholom, kao i zbog spomenute sklonosti debljanju i ozljedama, fizičke nepripremljenosti.

Teške optužbe o sklonosti alkoholu izrekao je novinar Andres Voight u popularnom njemačkom podcastu "GotNexxt" u kojem je izjavio da je od izvora iz Srbije, kako to prenose srpski, ali i neki ostali regionalni mediji, saznao da Dončić ima problema s alkoholom, a navodno je posebno tome sklon tijekom ljeta na odmoru, jer je poznato da su NBA košarkaši posebno opušteni tijekom ljeta, što je i normalno. Luka Dončić svakog ljeta odmor provodi na Krku gdje ima kuću.

Što je istina, a što je laž? Teške optužbe o alkoholu nam zvuče nevjerojatne, jer da Dončić ima problema s alkoholom, ne bi onda zabijao u prosjeku ove sezone 27.0 poena uz 8.0 skokova i 7.5 asistencija po susretu. Pisanja američkih medija bliskih slučaju imaju puno više smisla.

Okrenuli smo broj Predraga Šarića, bivšeg legendarnog košarkaša Šibenke, oca Darija Šarića, koji prati NBA ligu i upućen je u ovu situaciju.

Predrag Šarić: 'To da Luka Dončić ima problema s alkoholom su gluposti i neistine'

"To da Luka Dončić ima problema s alkoholom su gluposti i neistine, priče rekla - kazala. Ja u to osobno ne vjerujem. Ne može on igrati na tom nivou da ima iti malo istine u taj njegov nezdravi život. Dobro, da ima koji kilogram više, ima, ali on tako izgleda i televizija isto doda koji kilo gori. Suludo je pričati da ima problem s alkoholom ili debljanjem, ako on uđe kroz njih troje ili četvero i zakuca preko njih svih, tu nema više nikakve priče o višku kilograma ili kojekakvim mračnim tajnama ili porocima. Luka Dončić je moćan u svakom pogledu, vrhunski košarkaš, ima šut, asistencije, ima momak sve ono što mnogi nemaju u NBA ligi".

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nije tu Predrag stao:

'Ugovor je jedini razlog'

"Po meni, jedini razlog što su ga razmijenili je istek ugovora. To što pišu američki mediji, to bi moglo biti istina, ali djelomično. Možda stvarno Dallas sumnja da on ne vrijedi 345 milijuna i oni su se tu ogradili. Kakav alkohol, kocka, loša fizička pripremljenost, kakvi bakrači, čista neistina, po meni. On sve što mora imati kao košarkaš u NBA ligi on ima i suludo je pričati o ozljedama, nezdravom životu, višku kilograma. Ljudi dragi, pa oni su non stop pod povećalom u NBA ligi, imaju 84 utakmice u sezoni plus play off. Recite vi meni, kad Luka Dončić može raditi te stvari, piti i kockati ili ne znam ja što?! U tjedan dana imaju po 5 utakmica ponekad, tri do četiri u prosjeku plus trening, svaka dva dana igraju... Luka Dončić i ostali koji igraju u NBA ligi stalno su na nišanu struci u klubovima, treninzi, putovanja, gostovanja. Po meni, jedini razlog su financijski problemi, financijski razlozi, on im je bio opterećenje. Neistina je to što se piše o problemu s alkoholom i fizičkoj pripremi. Ne treba diskutirati o Dončiću, a to što se ozljeđuje, pa i željezo puca, stalno su pod opterećenjem u toj ligi, to je nehumano koliko igraju i kako često".

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

I za kraj, Predrag Šarić je rekao:

"Boston dobro radi jedini, mladi momci, mlada momčad, imaju svi dobar ugovor, dobro, trebaju se poklopiti neke stvari tu, team manager, agenti i to. Nema više da ti dovedeš jednog igrača koji vrijedi silne milijune, da ga imaš pod salary cup i sad ćeš ti samo na račun njega osvajati. Ovo što se događa Denveru, drže Jokića, potrošili salary cup, Jokića će ispucati bez veze u tih 5 do 6 godina, uzet će jednu titulu i to je to. Uz to, igra Denver sa 7-8 igrača, pa tko to može izdržati sa sedam - osam igrača?! Boston igra sa 10-11 košarkaša i to je to, ako me razumijete".

