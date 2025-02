Košarkaši u kultnim Jazinama: 'Nema više ovakvih dvorana, može se napraviti specifična vrsta pritiska'

U kultnoj zadarskoj dvorani Jazine u ponedjeljak je odražana konferencija za medije Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS) kojoj je povod bila skorašnja odlučujuća utakmica protiv Francuske u kvalifikacijama za EuroBasket 2025. te predstavljanje novog partnera HKS-a, tvrtke Mobil Leasing.

Zahvaljujući iznimnoj predanosti i naporu pojedinaca te određenih udruga, hrvatski košarkaški će u petak, 21. veljače (početak u 20 sati) u Jazinama pokušati pobijediti reprezentaciju Francuske, aktualne olimpijske doprvake, te time do posljednjeg kola i gostovanja na Cipru (24. veljače) održati izglede za plasman na ovogodišnje Europsko prvenstvo.

"Htio bih se zahvaliti Udruzi Grad košarke, navijačkoj skupini Tornado, kao i Košarkaškom savezu Zadraske županije, koji su nas i pozvali ovdje, kao i Gradu Zadru. Vjerujem da ćemo imati vrhunsku atmosferu i nadamo se pozitivnom ishodu utakmice s Francuskom", rekao je glavni tajnik HKS-a Josip Vranković te dodao:

"Osim same atmosfere u Jazinama, ova nam je dvorana bitna i zbog toga što organizacija velikih manifestacija, kako seniorskih, tako i europskih prvenstava mlađih kategorija traži dvije dvorane. Tako uz Višnjik, dolazimo u poziciju koja Zadar stavlja u prioritet pri odabiru mjesta za organizaciju takvih događaja, i nadam se da ćemo u budućnosti imati više prilike govoriti o tome."

Izbornik hrvatskih košarkaša Josip Sesar je u igračkim danima iz pozicije člana suparničke momčadi osjetio ozračje u Jazinama te je i on zahvalio onima koji su uložili ogroman napor da se dvorana osposobi za organizaciju ovakve utakmice.

"Zahvalio bih Zadru na gostoprimstvu koje smo osjetili već prvoga dana. Također, moram zahvaliti ljudima koji su volontirali ne bi li se dvorana dovela u red za utakmicu koja je pred nama. Nadam se jednoj bučnoj i dobroj atmosferi i velikoj podršci reprezentaciji", rekao je Sesar koji je u ponedjeljak još nije imao kompletnu momčad na okupu.

"Što se momčadi tiče, već nas se okupilo jedanaest. Luka Božić je pristigao na kraj treninga, a još trebaju doći Hezonja, Branković i Perković koji su u obavezi sa svojim klubovima. Nadam se da ćemo na sutrašnjem treningu biti kompletni i da ćemo se moći kvalitetno pripremiti kroz ta tri-četiri treninga do utakmice s Francuzima."

Na Sesarovom popisu ima bivših i aktualnih igrača Zadra, a među onima koji se sjećaju "grotla Jazina" je i razigravač Dominik Mavra.

"Sve se o Jazinama već reklo, no meni je ovo još posebnije, jer sam tu odrastao, na 'zapadu' s ocem. Bit će to vrlo posebna utakmica i smatram da je sjajno što će mlađe generacije moći vidjeti što su Jazine bile. Bitno je to za djecu, ne samo u Zadru, nego i na razini Hrvatske, da se vidi ta strast i da ih to povuče u košarku. Nema više takvih dvorana gdje navijači praktički mogu dodirnuti igrače, sve se moderniziralo i otišlo u drugom smjeru. Ovdje se može napraviti specifična vrsta pritiska, ta blizina i nabijenost ljudi na tribinama", smatra Mavra.

Iako Zadar zove drugim domom, Dario Drežnjak je većinu utakmica u zadarskom dresu odigrao u modernoj, velikoj dvorani "Krešimir Ćosić" na Višnjiku.

"Sretan sam i uzbuđen, kao i uvijek kada se okuplja reprezentacija, a ovaj je put to stvarno posebno, jer se nalazimo u Zadru. To je praktički moj drugi dom, uvijek sam nekako bio povezan s gradom i s navijačima, i priželjkujem atmosferu na kakvu sam navikao u Zadru. Više sam naviknut na igranje na Višnjiku, ali bih volio osjetiti tu 'staru' atmosferu, posebno na ovoj utakmici koja je izuzetno bitna", poručio je Dario Drežnjak.

Ulaznice za dvoboj Hrvatske i Francuske su odavno rasprodane, a televizijski prijenos će biti moguće pratiti u programu SportKluba.

