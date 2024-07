Matej Mamić gostovao je u studiju Net.hr-a. Pričali smo s njim o hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, Sesaru, Grčkoj, problemu neimanja kreatora u reprezentaciji Hrvatske odnosno pravog playmakera, košarkaškom turniru na Olimpijskim igrama, reprezentacijama Francuske, Kanade, SAD-a, Grčke, Španjolske, Srbije... Nisu to bile jedine košarkaške teme, dotaknuo se Matej Mamić i problematike neigranja naših klubova u jakim natjecanjima, odnosno neigranje jakih utakmica, što se direktno odražava i na reprezentaciju.

'Nemojmo drvlje i kamenje po Smithu'

Pričao je o Smithu. Pohvalio ga je i ušao u meritum stvari. Dakle, Jaleen Smith nije igrao svoju poziciju na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Pireju, završenom u nedjelju trijumfom Grčke nad Hrvatskom. On nije playmaker, više dvojka...

"Nemojmo sad drvlje i kamenje po Smithu. Nije igrao na svojoj poziciji, a on ni nije profil beka kojeg Hrvatska treba. U određenim trenucima može odigrati jedinicu i prihvatiti ju, ali on je dvojka, nekakav combo guard. Više dvojka. Mučio se s nekim određenim stvarima, žao mi je što nije pogodio šuteve koje inače zabija, ali činjenica da smo imali miss match svaki put kad smo uveli playja. Imali smo nekad Zorana Planinića, Roka Ukića. Reprezentacija kad kod nas ne napravi rezultat, onda je odmah drvlje i kamenje. Sjetimo se Tomića što je radio u klubu, a kod nas, kao, nije dobar. Ne možemo se pohvaliti rezultatima u bivšim godinama, ali i drugi imaju dobre igrače. Naših klubova nema u euro natjecanjima i kad nemamo NBA igrače i Hezonju i Reala, mi imamo problema. I to je činjenica. Od toga ne treba bježati. Treba pronaći rješenje", objasnio nam je bivši hrvatski košarkaš i reprezentativac Hrvatske.

Pričao je i o KK Dinamo Zagreb, košarkaškom klubu kojem je Josip Sesar trener. Dinamo Zagreb je zdrava košarkaška priča na zdravim temeljima, ali cjelokupnoj hrvatskoj košarci treba veći broj jakih utakmica u europskim natjecanjima. Objasnio je i komentirao Acu Petrovića i Brazil, kao i Portoriko.

'Aco Petrović je trener šmeka, mete sve pred sobom'

"Ma, Aco je uvijek bio trener šmeka. Znao je voditi ekipu. Ako ulaze u seriju pobjeda, Acini igrači izgledaju bolje nego što jesu. Aco zna napraviti takvu jednu atmosferu, on je kralj u tome. Aco kad s momčadi uđe u seriju pobjeda, on mete sve pred sobom. Za mene ništa čudno. Bio sam mu igrač, radili smo i poslije skupa. Brazil ima trenera koji je sve to posložio. Igrači ga obožavaju", govori Matej Mamić.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Zanimljivo je govorio i o onima koji se ne odazivaju nacionalnom dresu koji je svetinja... Ili bi trebao biti... Mateja Mamića zasmetale su neke stvari. On je emotivac, voli Hrvatsku i nikad mu nije kao profesionalnom košarkašu, nikad mu nije palo na pamet, tvrdi nam, ni pomisliti da odbije reprezentaciju kao neki...

"Meni je apsolutno neshvatljivo razgovarati o tim stvarima, jer nikad u životu, niti na jednu sekundu, nisam pomislio odbiti Hrvatsku. Sve što kažete u pravu ste i sve što ljudi izgovore u takvim trenucima su u pravu. Jer, nemoguće je da ti nije ponos ni čast igrati za Hrvatsku u košarci. Razumijem da su današnje sezone jako duge, naporne, nije lako... vidimo po Dončiću koji je s Dallasom otišao do finala NBA lige, nije bio pravi. On je uvijek vrhunski, ali nije imao energije. Takve situacije treba sankcionirati, govorim o umoru i manjku oporavka. Kod nas u reprezentaciji je to posebno vidljivo, jer nemamo veliki bazen košarkaša za nacionalnu selekciju. Kontinuirano odbijanje reprezentacije najveća sramota je koja se može dogodiTI i mislim da takvim stvarima treba stati na kraj."

Foto: Profimedia

'Žao mi je jako što nam uvijek nedostaje malo, nešto, jedan igrač'

Matej je domoljub i za njega je reprezentacija svetinja. Neke stvari ga pogađaju, pa nije sakrio, nije niti htio sakrivati emociju, nego reći što mu je na duši...

"Ako netko nije spreman ili ima opravdan razlog, to shvaćam. Ne bezvezni. Ako se ne osjećaš Hrvatom i ne gledaš ovu domovinu kao svoju, pa onda pretpostavljam da ti nije mjesto ni živjeti u Hrvatskoj. Idi, živi gdje god želiš. U konačnici, nije ti mjesto tu. I narod prelako preko toga prelazi. Ok, možda sam ja sad malo preenergičan i možda sam sad, evo u afektu, neke riječi izrekao i prejako upotrijebio. Žao mi je, jako mi je žao, što nam uvijek nedostaje taj jedan mali dio, jedan igrač, situacija koja bi nas možda sve više uveselila i koja bi nas, danas - sutra, plasirala na OI, na SP. Žao mi je što Hrvatska, vjerujem, pripada više nego što je sad."

Foto: Profimedia

Pogledajte čitav podcast s Matejom Mamićem u priloženom videu gore.

