Matej Mamić gostovao je u studiju Net.hr u podcastu, kojeg je završio s temom Šarić, Zubac i ekipa u Ateni. Sukob s lokalcima odjeknuo je, ne samo Hrvatskom, nego i u grčkim, te općenito svjetskim medijima, posebno američkim…

TMZ opširno izvještava o tome pozivajući se čak na svoje informacije, ali to ništa čudno nije kad se radi o dva NBA košarkaša koja su pritom dobra. Za napomenuti kako će čitav podcast s Matejom Mamićem biti emitiran sutra ujutro.

Pričali smo s njim o hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, Sesaru, Grčkoj, problemu neimanja kreatora u reprezentaciji Hrvatske odnosno pravog playmakera, košarkaškom turniru na Olimpijskim igrama, reprezentacijama Francuske, Kanade, SAD-a, Grčke, Španjolske, Srbije... nisu to bile jedine košarkaške teme, dotaknuo se Matej Mamić i problematike neigranja naših klubova u jakim natjecanjima, odnosno neigranje jakih utakmica, što se direktno odražava i na reprezentaciju.

Pričao je i o KK Dinamo Zagreb, košarkaškom klubu kojem je Josip Sesar trener. Dinamo Zagreb je zdrava košarkaška priča na zdravim temeljima, ali cjelokupnoj hrvatskoj košarci treba veći broj jakih utakmica u europskim natjecanjima. Objasnio je i komentirao Acu Petrovića i Brazil, kao i Portoriko.

"Svakom se ovo može dogoditi. Svi smo mi od krvi i mesa, znali otići u klub, pogotovo nakon napornog ljeta, čisto da se proslavi. Ostaje žal što se dogodilo, ali nitko neće dozvoliti da se napada. Nije to ništa što se ne događa, samo što se ovog puta dogodilo NBA igračima i mediji su se primili toga. Svatko će od nas ići braniti svog prijatelja. Za nihovu karijeru to nije dobro, ali ne osuđujem ih. Ne gledam to sad kao nešto... ne vidim to kao veliki problem. Ljudi su otišli, proveselili se... uvijek se u sitne sate događaju takve situacije, nema u takve sate trezvenosti, ne u 5.30 ujutro. Normalno da se odeš razveseliti, ali možda ipak malo i razmisliti unaprijed, savjetovao bi im da pokušaju izbjeći takve situacije, čisto da unaprijed pokušaju uvidjeti neke stvari, ako je moguće. Druženje, izlasci, su normalni i kod sportaša, pa Bože dragi. Mi u Grčkoj očito imamo malo tih problema sa sukobima, ali može se dogoditi svakom. Sve je to normalno i ništa strašno."

Pogledajte u videu gore što je sve rekao i kojih smo se detalja dotaknuli s Matejom Mamićem.

