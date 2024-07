Predrag Šarić opet nam se javio maloprije. Nazvali smo ga kako bismo doznali ima li kakve nove informacije oko sukoba sina mu Darija, kapetana hrvatske košarkaške reprezentacije, Ivice Zubca i nekih još košarkaša Hrvatske s kojima je bio i Tin Jedvaj, bivši Vatreni, nogometaš Panathinaikosa. Sukob košarkaša Hrvatske i lokalaca zasjenio je povratak košarke narodu na olimpijskom kvalifikacijskom turniru, koji se održao u Pireju.

Pojavile su se snimke na kojima se vidi kako su se hrvatski košarkaški reprezentativci Dario Šarić i Ivica Zubac i još neki hrvatski košarkaši, kako se navodi u objavama na X-mreži, nekadašnjem Twitteru, fizički sukobili s nepoznatim ljudima. Sukob se dogodio u noćnom klubu u Ateni u večeri nakon poraza Hrvatske od Grčke u finalu kvalifikacija za Olimpijske igre.

Od jučer navečer kad smo se čuli prvi put s Darijevim tatom pa do jutarnjeg razgovora, imao je milijun poziva. Novinari, prijatelji, ovi-oni, telefon mu non-stop zvoni. On se smije na to...

"Pa kako neću, kao da ja znam što se dogodilo. Ni vidio ga nisam. Neki su, rekao sam vam jučer, otišli put Dubrovnika, Splita... Sletjeli su neki u Zagreb, a neki su pravo svoje destinacije. Razišli su se po dolasku i već u Grčkoj neki. Ja Darija nisam vidio, pretpostavljam da je išao za Split, da je sletio u Splitu, ali ne znam."

Nije mu smiješna situacija koja se dogodila..

"Ljutim se na njega, kako se neću ljutiti, pa sin mi je. On je, usto i profesionalni košarkaš i ne bi se smio dovoditi u takve situacije, biti dio takvih afera, skandala. Niti on niti nitko od njih, jer oni su elitni košarkaši, poznati sportaši, uzori mladima. Uz to, ono što je još bitnije od toga, nikad u takvim situacijama ne znaš tko može izvući kakav nož, sa strane te ubode. Istina, mi ne znamo što se dogodilo i jasno je meni da se ponekad čovik mora braniti. Bio je s njima i mali Jedvaj, možda su momci s njim htjeli malo izaći, podružiti se, vidjeti, otišli u klub i dogodilo se to što se dogodilo. Možemo mi sad pričati što se dogodilo prema snimci koju smo svi vidjeli. Očito je netko nekom nešto dobacio, Dario je išao Ivicu braniti, uletjeli su redari i nastao je šou."

Nije tu Predrag Šarić stao...

"Gledajte, jednostavno u to doba Dario se nije smio naći u noćnom klubu, pogotovo ne u takvoj situaciji. Zbog njegove karijere, zbog njegovog ugleda kao sportaša, spomenuo sam klince kojima je on uzor. Dario je popularan. NBA je košarkaš. Takvo što se treba izbjeći i gotovo. Ljudi u to doba dolaze u svakakvom stanju, na takva mjesta, a kad se nešto takvo dogodi, ljudi poslije plaćaju strašnu cijenu. Ne treba Darija toliko braniti sad, a vi ga branite", rekao nam je Predrag u razgovoru, kad smo mu napomenuli da je možda malo prekritičan, bez obzira što mu je Dario sin, pogotovo jer ne zna, kako tvrdi, što se točno dogodilo. U ovom trenutku se to ne zna...

"Nemojte ga braniti, nemojte... Ljutim se da, normalno da se ljutim. Skandal samo takav, ne znam što se događa, ljudi me zovu, a on na snimkama sukoba tamo sjedi na podu. Svi znamo kako je završila priča s Bad Blue Boysima u Grčkoj, što su oni proživjeli i za što su bili optuženi, nevini. Može te tamo komotno, u takvoj situaciji, netko nožem probosti i sad ti gledaj što i kako. Uništi ti karijeru, život, a zašto? Zbog izlaska u kasnu uru, na mjesto na kojem nisi smio biti. Vjerujem da Dario, Ivica i ekipa nisu došli u noćni klub provocirati, ali netko im je, pretpostavljam, nešto dobacio, znate kako to ide, odgurnuo i nastao je kaos. Pa, nisu njih dvoje sad ušli u noćni klub kao Robin Hood i stali ispred njih 500 ekipe lokalaca s kvarta i ajmo na šake. Supermeni, a ne košarkaši. Ma gluposti. Ali, to ne amnestira ni Darija ni ostale za pizdariju", zaključio je Predrag Šarić.

