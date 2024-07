Nakon Predraga Šarića koji nam se javio jutros i jučer, čuli smo se i s Veselinkom, majkom Darija Šarića. Od jučer, kad je vijest o sukobu njezinog sina Darija, kapetana reprezentacije Hrvatske, Ivice Zupca, još nekih košarkaša Hrvatske (bili u društvu Tina Jedvaja) s lokalcima u Grčkoj, procurila u medije zajedno sa snimkom sukoba, mobiteli i majke i oca našeg ponajboljeg košarkaša ne prestaju zvoniti.

"Ne bih htjela puno pričati o tome, niti ne znam detalje, jer me ne zanimaju. Samo mi je mučno. Shvatite me, majka sam. S Darijom je sve u redu i to je najbitnije. Valjda su ih tamo napali, oni su se malo obranili, nema sad tu neke posebne priče. Dario se jučer vratio u Šibenik", govori nam bivša košarkašica, legendarna igračica šibenskoga Elemesa, uz Daniru Nakić.

Zna li možda Veselinka da li se sukob dogodio u Pireju ili Ateni, te jesu li sudjelovali navijači Olympiakosa? S njima je bio i Tin Jedvaj, nogometaš Panathinaikosa, rivala Olympiakosa i ako su izašli u Pireju, a na snimci koja se u ovim trenucima dijeli društvenim mrežama piše da je snimljena near Athens (blizu Atene), onda postoji mogućnost da su došli u sukob s ekipom navijača Olympiakosa jer su im ovi počeli dobacivati i vrijeđati ih, zato što je s njima igrač Panathinaikosa, mrskog im rivala.

"Ne znam jesu li bili u Pireju, Ateni, ne znam ni to da li su napadači navijači Olympiakosa, to ne znam. Nisam išla u te detalje s Darijom, ali ne vjerujem. Mislim da je bila lokalna ekipa. Bili su gosti, posjetitelji. Sumnjam navijači. Meni je najbitnije da je Dario dobro i kad je rekao da je dobro, kad sam vidjela da je OK, nisam ga puno pitala", zaključila je Veselinka Šarić.

