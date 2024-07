Sukob košarkaša Hrvatske i lokalaca zasjenio je povratak košarke narodu na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Pireju. Pojavile su se snimke na kojima se vidi kako su se hrvatski košarkaški reprezentativci Dario Šarić i Ivica Zubac i još neki hrvatski košarkaši, kako se navodi u objavama na X mreži, nekadašnjem Twitteru, fizički sukobili s nepoznatim ljudima. Sukob se dogodio u noćnom klubu u Ateni u večeri nakon poraza Hrvatske od Grčke u finalu kvalifikacija za Olimpijske igre.

Prema najnovijim informacijama iz grčkih medija, objavljeni su novi detalje vezani uz tučnjavu. Pišu i da su se Šarić i Zubac prvo sukobili s posjetiteljima, a onda i redarima kluba, a da je u jednom trenutku sve eskaliralo...

Dodaju da su hrvatski igrači NBA klubova u sukobu zadobili modrice po rukama i nogama, iako se na Zubcu, barem na prvu putem snimke s aerodroma Dr. Franjo Tuđman, ništa ne vidi. Pišu i da je okršaj počeo tako što je Zubac bio s nekim u žestokoj verbalnoj raspravi, a onda je došlo do sukoba Ivice i ekipe, što se može vidjeti i na snimci. Šarić ga je krenuo obraniti, ali je ubrzo dobio udarac od kojeg je pao na tlo, a na snimci TMZ-a može se vidjeti kako je Šarića uzela u giljotinu jedna od osoba koji, kako izgleda, trenira MMA. To je zaključak potpisnika ovih redaka, po položaju ruku, po tome kako to na snimci, odnosno screenshotu - izgleda!

Lijevom ga je primio iznad gornjeg dijela glave da ju fiksira prema naprijed, a desnu gurnuo ispod vrata i napravio rear naked choke s naizmjeničnim pritiskanjem, pretpostavljamo, kako bi ga drugačije "uspavao". Nije jasno je li to redar ili posjetitelj kluba, tj "lokalac", ali tip zna znanje. Možda je čak i redar koji je uletio za lokalce jer ih zna, ali to su naše špekulacije.

Isto tako, analizirajući snimku, na screenshotu dolje možemo vidjeti kako su Ivica i Dario bili u povlačenju iz kluba jer je "napadača" bilo više, ali ubrzo je došlo do kontakta, prvo Ivica, a onda je Dario završio na podu, jer ga je krenuo braniti.

Grci tvrde da je kapetan Hrvatske nakratko ležao nepokretan, bez svijesti, nakon što je dobio udarce i glavu i tijelo.

Foto: TMZ - Screenshot

U njihovim izvještajima se ne spominje nikakvo gušenje, a ono se na snimci vidi. Moramo napomenuti kako sve što grčki mediji pišu, uzmite s dozom rezerve. Jer, zna se ispostaviti da nisu baš točni, objektivni, da su im informacije loše i netočne, da pišu gluposti, a to se moglo vidjeti najbolje iz grčkog izvještavanja o Bad Blue Boysima.

Navode da je s hrvatskoim košarkašima bio Tin Jedvaj, hrvatski nogometaš Panathinaikosa, nekadašnji Vatreni. Američki TMZ, pak, prenosi priopćenje HKS-a kako su se Ivica i Dario ponašali u skladu s nekim koji se brani, tj da branili su se od verbalnih i fizičkih napada, a tri sata prije tog teksta objavili su i snimke iz kluba, nakon što su ranije snimke izbrisane s društvenih mreža. Tu snimku smo pogledali više puta i ona pokazuje neke stvari, ali ne i kako su se prvotno zakačili Ivica, Dario i ekipa s lokalcima, nego sukob.

"U jednom trenutku tučnjave, jedan muškarac je Šarića bacio na tlo i gušio ga na tlu... gdje je ležao nekoliko trenutaka. U međuvremenu, prikazan je muškarac kako viče na Zubca i govori mu da se smiri - dok je on zakoračio unatrag s podignutim rukama kao da se ne želi tući", ističe TMZ.

Svjedoci s lica mjesta kažu da nije jasno što je uzrokovalo sukob, jer je sve izbilo prilično brzo i još brže završilo. Ali, bilo je žestoko...

"Rečeno nam je da policija nije došla, u trenutku sukoba, kao i malo poslije, nije je bilo", piše američki novinar.

Sinoć smo se čuli sa Predragom Šarićem, Darijevim ocem, koji nam se javio. On ništa ne zna što se dogodilo, barem nam tako tvrdi. Nije ni čuo jer se nalazi u Zagrebu poslovno.

"Nemam pojma što se dogodilo, ali stvarno. On je sletio u Zurich i ide za Rijeku, neki su iz Zagreba išli za Dubrovnik, neki za Split, uglavnom oni su vam se razišli, a na o ničemu ne znam ništa, eto. Ja sam u Zagrebu, nemam pojma. Što se uopće dogodilo?" - tvrdi nam i pita nas potom Predrag Šarić.

"Jesu se zakačili s navijačima?"

Rekli smo mu da se to ne zna, da se u grčkim medijima spominju lokalci. Očito neka kvartovska ekipa...

"Ne znam. Znam samo da su se razišli avionima, svatko u svom smjeru. Dubrovnik, Split... i to je to. Popodne sam došao u Zagreb, pa ništa ne znam", zaključio je Predrag Šarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines Goda Forjan razgovarala je kratko jučer s Ivicom Zubcem po slijetanju u Zagreb. Na njemu nije bilo vidljivih modrica. U trenutku razgovora nije se znalo za sukob.