Hrvatska košarkaška reprezentacija nije uspjela izboriti Olimpijske igre, ali unatoč tome razloga za tugu nema. Ni malo. Izabranici Josipa Sesara vratili su vjeru u hrvatsku košarku. Opet su se košarkaške utakmice reprezentacije iščekivale, pratile, ponovno smo se nečemu nadali, bili blizu uspjeha. Na trenutak smo se vratili u ona doba kad je hrvatska reprezentativna košarka značila nešto...

'Nema razloga za tugu'

Grčka košarkaška reprezentacija pobijedila je Hrvatsku sa 80-69 (22-22, 23-17, 21-14, 14-16) u finalu kvalifikacijskog turnira, koji je u nedjelju završen u Dvorani mira i prijateljstva u Pireju. Gorkog okusa nema, kao niti razočarenja. I to je promjena, značajna...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Ma kakva tuga, nema razloga za tugu niti razočarenje, a promjena je tu i vidljiva. Veliki je uspjeh uopće i doći do finala olimpijskog kvalifikacijskog turnira, odnosno u situaciju da smo 40 minuta udaljeni od Olimpijskih igara. Znam kako gledaju naši košarkaški zaljubljenici i sportski pratitelji žele samo uspjeh, u ovom slučaju OI, ali ova dva ljeta su za hrvatsku reprezentativnu košarku bila za pamćenje", kazao je za Net.hr bivši košarkaš, danas trener novog ABA ligaša Dubaija Jurica Golemac i nastavio:

"Ovo nije podbačaj, nego čisti i veliki korak naprijed i putokaz što i kako moramo. Hrvatska može i mora bolje, ako želi ovakve turnire osvajati, pobjeđivati reprezentacije jačine jedne Grčke i na njihovom terenu, ako želi mjesta koja vode na velika natjecanja, puteve prema medaljama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Plan utakmice je, priča nam Golemac, bio da usporimo igru Grka, da im suzimo teren. Samo...

'Volio bih da Hrvatska dovede naturaliziranog stranca'

"Grčka ima kvalitetne, prekvalitetne igrače da se ne bi prilagodili bilo kakvom modelu obrane. Predugo smo ostali u jednom te istom načinu branjenja, premalo agresivnosti na lopti kod bonusa, što bih htio da je bilo izraženije. Mi smo praktički napravili 5-6 faulova do 25.-26. minute, a tako ne možeš dobiti utakmicu. Primiš tricu u zadnjem napadu druge četvrtine, ti možeš ostati u utakmici, a imaš neki mali faul. To su neke stvari koje igrači bez izbornika moraju znati što napraviti. To su neke sitnice koje su nas mogle dulje držati u utakmici i sigurno da ne smijemo biti tužni i žalosni, bolja je reprezentacija dobila ovaj dvoboj. Imamo trojku koji je u najboljim godinama i može nam još dati radosti. Osobno bi volio da dovedemo nekog naturaliziranog stranca koji ima neke svoje katakteristike."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koje točno karakteristike i na kojoj poziciji?

"Hrvatskoj treba jedan kreator na lopti, nego tip igrača kao što je Jaleen Smith. Da se razumijemo, Smith je odličan košarkaš, ali ne odgovara profilu koji nama treba".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bekovska pozicija je boljka Hrvatskoj'

Znači, hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji nedostaje bek. Bekovska pozicija nam je kritična...

"Da, bekovska pozicija je boljka hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji. Hrvatska reprezentacija mora imati bolju i jaču bekovsku poziciju. Nedostaju nam pravi playmakeri. Vidjeli smo kako Calathes i Walkup igraju, kakvi su bekovi, na kojoj su razini u odnosu na naše. Oni mogu kreirati, mogu zabiti, asistirati, mijenjati tijek i dinamiku utakmice. Mogu odigrati, mogu zatvoriti. I Mario i Dario trošili su se jako puno na kreaciji, a ne na realizaciji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Tibor Jurjevic/PIXSELL

Riskiralo se dosta u tom segmentu...

"Riskirali smo protiv Grčke, jesmo, ali morali smo igrati na rizik, jer su Grci dobri šuteri. Opet kažem, način na koji smo to radili malo mi smeta, zato jer igrači, kad im kažeš, odmakni se, onda se oni odmaknu još korak dalje, jel'... volio bih da je Hrvatska bila puno agresivnija u jednom trenutku, pogotovo zbog bonusa, ali to nema veze s nekom mogućnosti, jer je to bila taktička priprema utakmice. I ja bi, objektivno, napravio isto. Da Grcima ne damo trčati, da suzimo teren, da zatvorimo njihov šut. Sve u svemu, mislim da je hrvatska košarkaška reprezentacija na dobrom putu. Osobno, kao navijač i kao netko tko malo više zna o košarci, htio bih u reprezentaciji Hrvatske vidjeti nekog igrača koji ima kreaciju i poene u rukama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Hrvatska je s Rokom Leni Ukićem imala konstantu igre na beku'

Vratimo se malo korak nazad, step back. Još od prije postoji taj problem s bekovima. Kad je bio Roko Leni Ukić koji je taj posao u reprezentaciji odrađivao dobro, kritiziralo ga se i govorilo kako Hrvatska nema playa. Sad vidimo kakvog smo playa u kapetanu imali... ali to je tako, dok nešto ne izgubiš, ne znaš koliko ti je značio.

"Generalno je to tako. Hrvatska je s Rokom Leni Ukićem imala konstantu igre na toj poziciji. Na kraju krajeva, bili smo na velikim natjecanjima kad je Roko bio prvi play reprezentacije. Zazivalo se od strane nekih i tada pravi play, a Hrvatska ga je imala. Preveliki je sraz između velike trojke Hrvatske i ostalih. Preveliki, takva rupa ne smije biti. Velika je razlika igrati samo ABA ligu ili Euroligu ili Eurokup, da ne govorim o NBA ligi, odnosno klubovima u NBA ligi koji su TOP contenderi. Pogledajte samo Grke. Oni imaju ne znam koliko igrača koji igraju Euroligu, Eurokup, NBA... U Hrvatskoj je takvih košarkaša malo. Zubac i Šarić NBA, Hezonja Real. Moramo se otvoriti prema Europi, moramo raditi više, jače i pametnije. Imamo igrača i mladosti, ali nemamo igrača koji na bekovskoj poziciji radi razliku i donosi kreaciju. Moramo dovesti nekog tko puno više daje od trenutnih na toj poziciji beka, playja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Smith nije kreator, nego dobar timski igrač'

Znači, Jaleen Smith ne radi razliku?

"Ne, Smith nije taj tip igrača. On je jako dobar timski košarkaš koji je dobar šuter, koji je dobar obrambeni košarkaš, ali to nije igrač koji radi kreaciju i iz pick and rolla razliku. On definitivno nije taj igrač kojeg ja osobno mislim da bi mi u Hrvatskoj trebali imati. Bez obzira na sve, želim poručiti svima samo glavu gore. Ovo što smo vidjeli je pozitivno, a nedostatke treba popraviti. Vratili smo se košarkaški u Hrvatskoj nečemu. Žao mi je što ljeto nije zasjalo do kraja, pa da gledamo Hrvatsku u Parizu. Da je Hrvatska otišla na OI, to bi bio jaka injekcija za košarku u Hrvatsku, ali ni ovo nije loše. Izbornici i treneri u reprezentaciji rade odličan posao zajedno s dečkima koji igraju i sve je ovo iskustvo i izgradnja nečeg velikog. Treba samo strpljenja i puno puno rada. Podrška i idemo dalje. Ovo je sad bolje nego prije godinu ili više dana", zaključio je Jurica Golemac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Neven Spahija gostovao je u podcastu Net.hr-a. Pričali smo s njima o svemu 40 minuta.