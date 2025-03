Luka Dončić eksplodirao: Pogledajte što je napravio velikim rivalima

New York Knicks su žilava momčad. Trenutno su na skoru od 40-22, što je peti najbolji skor NBA lige. Najefikasniji kod New Yorka bio je Jalen Branson koji je upisao double-double s 39 poena i 10 asistencija, dok je Karl-Anthony Towns imao 12 poena i 14 skokova. Lakersi su drugi na ljestvici Zapadne konferencije s omjerom 40-21, dok je New York treći na Istoku s 40 pobjeda i 22 poraza.