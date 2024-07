Finale olimpijskog kvalifikacijskog turnira

Mjesto održavanja utakmice: Dvorana mira i prijateljstva (Pirej)

Početak: 20.00

Glavni kanal RTL-a i Voyo platforma prenose ovu utakmicu

Hrvatska - Grčka

Najava:

Hrvatska košarkaška reprezentacija lovi 'zadnji vlak' za Olimpijske igre u Parizu. Čeka je težak posao u Pireju jer ih u finalu dočekuje domaćin Grčka.

Hrvatska je sjajno otvorila kvalifikacijski turnir pobjedom protiv favorizirane Slovenije Luke Dončića.Poraz protiv Novoga Zelanda bolje ostaviti iza sebe jer su hrvatski košarkaši kasnije u hrabroj utakmici svladali Dominikansku Republiku nakon drame u završnici.

Grčka, predvođena NBA zvijezdom, Giannisom Antetokounmpom, lako je dolazila do finala, svladavši bez problema Egipat i Dominikance u grupi, te porazivši u finalu Sloveniju s čak 28 razlike.

Bit će to teška utakmica u Pireju, protiv Hrvatske bit će tribine, ali i vjerojatno suci budući da uvijek dolazi do malog 'poguranca' za domaćine. no Hrvatska je najavila hrabru izvedbu, pa je sve moguće.

Iako je izbornik Josip Sesar imao manje od 24 sata za pripremu finala, nakon polufinala napalio je momčad za dvoboj s Grcima, pa se nadamo da će izaći hrabra Hrvatska na teren:

"Sad odmor, spavanje i samo vjera da možemo sutra nešto napraviti. Onaj tko ne vjeruje neka ostane u hotelu. Ja vjerujem da mi možemo osvojiti ovaj turnir", rekao je u videu koji je objavio HKS na mrežama.

Kako Sesar vidi utakmicu, ovako je rekao u najavi:

"Komentirali smo u svlačionici kako su se ovakve utakmice u prošlosti znale gubiti, nadam se da smo sada malo promijenili tu karmu i da ćemo ovakve utakmice privoditi u svoju korist."

RIječi mu se pozlatile. Sretno Hrvatska!